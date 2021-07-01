連戰洪秀柱賀共產黨慶　黃世杰：彷彿參加嘉年華讓人遺憾

中國共產黨百年黨慶，前國民黨主席連戰、洪秀柱等人皆發賀電，引起論戰。立法院民進黨團今（1）日召開記者會談及此事，黨團副幹事長黃世杰說，今天除了是共產黨慶，但也是香港實施國安法一周年，把這兩件事一起看，連戰與洪秀柱彷彿參加盛會的行為，就是要打臉香港人民，也顯露對中國集權化的漠不關心。

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中國共產黨百年黨慶，習近平談及「解決台灣問題是中國共產黨的任務」等言論，於此同時，連戰、洪秀柱等人卻對共產黨慶發出賀電，引起論戰。黃世杰今在民進黨團的記者會中表示，對於任何國家來說，執政黨黨慶應該都不是重要議題，政黨在執政過程中帶給人民什麼這才是重要的。

黃世杰說，共產黨雖然自認正確，但他們在香港撕毀一國兩制、50年不變的承諾，在短短一年內造成嚴重寒蟬效應，也造成香港內部社會人人自危，認為隨時會被審查的社會情景。世界各國都紛紛在國會通過很多決議譴責、監督中國，然而連戰洪秀柱等國民黨人士卻無視中國對人民的壓迫，而是如同參加嘉年華、盛會一般，讓人遺憾。

黃世杰說，國民黨應該要對港版國安法一周年以來，香港的改變有所表示，這才符合國際社會對民主國家在野黨的期待。

民進黨團書記長羅致政則說，任何人讀完習近平黨慶致詞，就會發現只有一個重點就是民族主義、中華民族的復興，但台灣追求的是民主自由，很遺憾不論洪秀柱、連戰或宋楚瑜的賀電，都是呼應中華民族主義的說法，完全不提台灣自豪的民主自由，這就是對岸跟台灣越走越遠的原因。

民進黨團幹事長劉世芳也說，中國國民黨不發賀電，這恐怕是他們的兩難，因為江啟臣當初當選黨主席時，也沒有得到共產黨的回應與賀電，這是有來有往，但也深怕在民主社會中，如果國民黨發賀電過去，是不是會被解讀成為一國兩制背書。她認為，江啟臣主席不發賀電這樣做是正確的，但不應該消極，而是應該要告訴台灣人民，對習近平說的九二共識，國民黨的立場是什。