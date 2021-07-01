中共建黨百年　朱立倫：盼中國不只強大更要仁義

中國共產黨今（1）日建黨百年，前國民黨主席朱立倫表示，百年來，中國人的確富強了起來，中國大陸的政經實力在國際舞台上已不容小覷。然而，在人類邁入21世紀地球村的今天，我們更願意看到中國大陸不只是強大，更能夠成為一個富而有禮的社會、強而仁義的國家、多元包容的民族。這是一層更高的境界，更是一份百年的初心。
記者余祥／台北報導
2021-07-01 11:24:29｜2021-07-01 11:30:57
朱立倫說，中國大陸固然在新時代中走出了自己的道路，民族主義空前高漲、民生主義也在快速發展；台灣則實踐了《中華民國憲法》對於「主權在民」的莊嚴承諾，建設了自由民主、崇尚人權與法治的均富社會。
對於外界抨擊缺乏民主自由的批評，中共也始終堅持自己的主張。朱立倫說，如果不願意接受外來的想法、自詡要「復興中華」，至少要能以古鑑今：「天下為公」、分權而民本的「共和」思想，從來就在老祖宗的智慧裡，而能夠接受多元聲音、包容不同意見的自信，也才是真正實力者應有的王道氣度。
他說，尊重，友善與包容，這也是台灣的年輕世代與全世界愛好民主自由的朋友們最關心的。
他指出，過去，兩岸的上一代曾有意識形態的針鋒相對、政權的對抗，制度的競爭則延續至今。而他一向主張，兩岸應從「求同存異」走向「求同尊異」，任何擴大矛盾的舉動，都是傷害兩岸的未來。這一邊的我們要能夠「知陸」，也希望大陸能夠「懂台」，只有兩岸相互尊重、良性互動，下一代的大陸與台灣才能共享和平未來。