兩次PCR才能入境？綠委：若檢測能量足夠可調整

印度Delta變異病毒株來勢洶洶，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦及高雄市長陳其邁都呼籲應該要嚴守邊境，所有入境者都需篩檢兩次才能入境；民進黨立委許智傑今（1）天接受媒體訪問時表示，在檢測量能足夠的情況下，中央流行疫情指揮中心（CDC）或許可以考慮調整方針，避免偽陰性患者將肺炎傳染給家人。
記者劉育辰／綜合報導
2021-07-01 11:31:20
Delta變異病毒株入侵台灣，入境者是否應篩檢兩次也成為民眾相當關注焦點。CDC指揮官、衛福部長陳時中曾在接受媒體提問時表示，自高風險國家入境者，入境後需住在集中檢疫所，在護理人員採檢下，可顧及安全；從非高風險國家入境者，則是入住防疫旅館，但因旅館地點分散，調度護理人員較為困難，若要求民眾出門採檢，則多了移動風險，從執行面上來看，入境兩篩仍有其風險。
許智傑則認為，入境篩檢的政策，CDC可以考慮調整；入境後先做PCR檢驗可以先處理診斷和治療的相關工作，隔離14天再做PCR檢驗陰性才放行，可以避免偽陰性將不定傳染給家人，因此在檢測量能足夠的情況下，指揮中心考慮下竟兩篩的做法。
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