COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

兩次PCR才能入境？綠委：若檢測能量足夠可調整

▲Delta變異株來勢洶洶，高雄市長陳其邁、新北市長侯友宜和桃園市長鄭文燦都呼籲嚴守邊境，所有國家的入境者都需篩檢兩次才能入境。（圖／記者林伯年攝，2020,12,27）
▲Delta變異株來勢洶洶，高雄市長陳其邁、新北市長侯友宜和桃園市長鄭文燦都呼籲嚴守邊境，所有國家的入境者都需篩檢兩次才能入境。（圖／記者林伯年攝，2020,12,27）

記者劉育辰／綜合報導

2021-07-01 11:31:20

印度Delta變異病毒株來勢洶洶，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦及高雄市長陳其邁都呼籲應該要嚴守邊境，所有入境者都需篩檢兩次才能入境；民進黨立委許智傑今（1）天接受媒體訪問時表示，在檢測量能足夠的情況下，中央流行疫情指揮中心（CDC）或許可以考慮調整方針，避免偽陰性患者將肺炎傳染給家人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Delta變異病毒株入侵台灣，入境者是否應篩檢兩次也成為民眾相當關注焦點。CDC指揮官、衛福部長陳時中曾在接受媒體提問時表示，自高風險國家入境者，入境後需住在集中檢疫所，在護理人員採檢下，可顧及安全；從非高風險國家入境者，則是入住防疫旅館，但因旅館地點分散，調度護理人員較為困難，若要求民眾出門採檢，則多了移動風險，從執行面上來看，入境兩篩仍有其風險。

許智傑則認為，入境篩檢的政策，CDC可以考慮調整；入境後先做PCR檢驗可以先處理診斷和治療的相關工作，隔離14天再做PCR檢驗陰性才放行，可以避免偽陰性將不定傳染給家人，因此在檢測量能足夠的情況下，指揮中心考慮下竟兩篩的做法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
83.72%16.28%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.29%82.71%
2021-06-29-2021-07-03

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.22%7.78%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
84.62%15.38%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.45%90.55%
2021-06-28-2021-07-01
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀