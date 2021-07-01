中共百年黨慶　游盈隆：民調僅1成台灣民眾對其有好感

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游盈隆指出，台灣民意基金會六月全國性民調，因關注到中共建黨一百年這件重要事情，很慎重地納入「台灣人對中國共產黨的感覺」這個項目，但完成後並沒有公布，因為6月23日公布的民調聚焦在「武漢肺炎五月疫情風暴下的台灣」。今天公布，應該更具意義。
台灣人對中國共產黨的感情溫度為何？這是一個很特別的問題，尤其在此時此刻。運用「感情溫度計」（Feeling Thermometer）這項政治科學工具，去測量台灣人對中國共產黨的感覺，是一個創舉，因為過去沒有人這樣做過，理論上也沒有任何問題，同時，去年十月首度施測，效果很好。。
民調詢問：「「如果用0到100來表示對政黨的好感與反感，0表示最冷，最強烈的反感；而100表示最熱，最強烈的好感；50表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。」請您用0到100之間的數字來表達您對中國共產黨的感覺」。（這裡的度數意義跟華氏溫度比較接近）
結果發現，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，47%對中國共產黨的感覺溫度低於50度，10.1%高於50度，31.9%既無好感也無反感，11.1%不知道、拒答。平均溫度32.21度，是一種非常寒冷、接近冰點的溫度。
更具體地說，有33.6%的台灣成年人對中國共產黨的感覺溫度介於0到24度，13.4%是介於25-49度，31.9%是50度(既無好感也無反感)，7.6%介於51-75度，2.5%介於76-100度。整體來講，四成七台灣成年人明顯對中國共產黨有反感，一成的人有好感，三成二既無好感也無反感。
游盈隆說，如果扣除11.1%那些對政治冷漠的人，重新計算，可以輕易地發現，在關注公共事務的人（Attentive Public)當中，高達八成九對中國共產黨不是反感就是無感，只有約一成一對中國共產黨有好感。
與去年十月全國性調查發現做比較，台灣成年人對中國共產黨的好感增加4個百分點，反感降低16個百分點，無感增加9.9個百分點。整體感情溫度上升8.86度，但仍然處在一種冰天雪地中。
進一步的分析顯示，和去年十月的發現類似，台灣人對中國共產黨反感或無感是一個極為普遍的現象，這種現象跨越了政黨、世代、性別、教育、階級、省籍族群與地理區域的界限，幾乎無所不在。連幾個指標性族群，如國民黨支持者或外省族群，對中國共產黨的平均感情溫度都低於50度，由此可見一般。
總的來講，當中共熱烈慶祝建黨一百年，高舉中華民族偉大復興的大旗，大作中國夢的時候，台灣人民對中國共產黨的感覺是什麼？「心寒」兩字做了最貼切的詮釋。
本次調查訪問期間是2021年6月15-19日，一連5天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1072人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。
新聞來源為Newtalk 新頭殼