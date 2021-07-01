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中共百年黨慶　游盈隆：民調僅1成台灣民眾對其有好感

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-07-01 13:08:43

中國共產黨今（1）日慶祝建黨一百年，根據台灣民意基金會6月民調，47%台灣民眾對於中共反感，31.9%既無好感也無反感，僅有一成的人有好感。

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台灣民意基金會董事長游盈隆今日在臉書發表台灣民眾對於中國共產黨的好感度調查。他說，美國「皮尤研究中心」(Pew Research Center) 特地趕在昨天發表一項17國民調，包括台灣在內，主題是「中國的國際形象」，民調發現大體上呈現17國人民普遍對中國印象奇差。值得注意的是，這項民調執行時間是從今年二月初到五月底。

游盈隆指出，台灣民意基金會六月全國性民調，因關注到中共建黨一百年這件重要事情，很慎重地納入「台灣人對中國共產黨的感覺」這個項目，但完成後並沒有公布，因為6月23日公布的民調聚焦在「武漢肺炎五月疫情風暴下的台灣」。今天公布，應該更具意義。

台灣人對中國共產黨的感情溫度為何？這是一個很特別的問題，尤其在此時此刻。運用「感情溫度計」（Feeling Thermometer）這項政治科學工具，去測量台灣人對中國共產黨的感覺，是一個創舉，因為過去沒有人這樣做過，理論上也沒有任何問題，同時，去年十月首度施測，效果很好。。

民調詢問：「「如果用0到100來表示對政黨的好感與反感，0表示最冷，最強烈的反感；而100表示最熱，最強烈的好感；50表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。」請您用0到100之間的數字來表達您對中國共產黨的感覺」。（這裡的度數意義跟華氏溫度比較接近）

結果發現，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，47%對中國共產黨的感覺溫度低於50度，10.1%高於50度，31.9%既無好感也無反感，11.1%不知道、拒答。平均溫度32.21度，是一種非常寒冷、接近冰點的溫度。

更具體地說，有33.6%的台灣成年人對中國共產黨的感覺溫度介於0到24度，13.4%是介於25-49度，31.9%是50度(既無好感也無反感)，7.6%介於51-75度，2.5%介於76-100度。整體來講，四成七台灣成年人明顯對中國共產黨有反感，一成的人有好感，三成二既無好感也無反感。

游盈隆說，如果扣除11.1%那些對政治冷漠的人，重新計算，可以輕易地發現，在關注公共事務的人（Attentive Public)當中，高達八成九對中國共產黨不是反感就是無感，只有約一成一對中國共產黨有好感。

與去年十月全國性調查發現做比較，台灣成年人對中國共產黨的好感增加4個百分點，反感降低16個百分點，無感增加9.9個百分點。整體感情溫度上升8.86度，但仍然處在一種冰天雪地中。

進一步的分析顯示，和去年十月的發現類似，台灣人對中國共產黨反感或無感是一個極為普遍的現象，這種現象跨越了政黨、世代、性別、教育、階級、省籍族群與地理區域的界限，幾乎無所不在。連幾個指標性族群，如國民黨支持者或外省族群，對中國共產黨的平均感情溫度都低於50度，由此可見一般。

總的來講，當中共熱烈慶祝建黨一百年，高舉中華民族偉大復興的大旗，大作中國夢的時候，台灣人民對中國共產黨的感覺是什麼？「心寒」兩字做了最貼切的詮釋。

本次調查訪問期間是2021年6月15-19日，一連5天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1072人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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