NBA／CP3終結悲情！狂砍41分擊沉快艇　太陽闖進總冠軍賽

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易籃再戰後，快艇雖然一直能緊咬比數，但對於太陽今天高效的進攻始終沒有太好的辦法，在被Mikal Bridges進球之後，他們一度落後達17分，有一點氣力放盡之感。
末節Paul連得6分，繼續在傷口上撒鹽，這時候客隊已經領先多達22分了，快艇主場鴉雀無聲，最終太陽以27分之差大勝，成為本季第一支打進總冠軍賽的球隊。
Chris Paul這一場22投15中拿到41分，另外還送出8助攻；前鋒Jae Crowder這一場也爆發投進5顆三分球，得到了19分；Devin Booker此役23投9中得到20分，中鋒Deandre Ayton斬獲16分17籃板。
快艇這一場Marcus Morris得到全隊最高的26分，主將Paul George這一場發揮不佳，只有21分進帳，Reggie Jackson得到13分，Patrick Beverley和DeMarcus Coursins各有11分和12分。
Paul生涯在NBA打了16個賽季，但始終未能打進總冠軍賽，外界對於他的質疑也很多。但這一季他帶領年輕的太陽關關難過關關過，終於突破了這一個障礙。現在只剩下4場勝利，他就有機會捧起生涯首冠。