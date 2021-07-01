COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

NBA／CP3終結悲情！狂砍41分擊沉快艇　太陽闖進總冠軍賽

▲Chris Paul。（圖／美聯社／達志影像）
▲Chris Paul。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-01 11:51:17

洛杉磯快艇今(1)日試圖在主場贏下第6戰延長戰線，再次上演逆轉系列賽的奇蹟，然而這一次他們未能如願，在球隊整場命中率不佳，而且又限制不住殺紅眼的太陽主控「CP3」Chris Paul的情況下，終場太陽以130:103大勝對手，繼1993年後再次闖進總冠軍賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
上一場在主場輸球，太陽今天來到洛城作客，非常渴望能夠直接終結對手的賽季，上半場他們進攻火力驚人，團隊命中率和三分球命中率都在5成以上，球隊有4人得分上雙，也讓他們前兩節打完以66:57落後9分。

易籃再戰後，快艇雖然一直能緊咬比數，但對於太陽今天高效的進攻始終沒有太好的辦法，在被Mikal Bridges進球之後，他們一度落後達17分，有一點氣力放盡之感。

末節Paul連得6分，繼續在傷口上撒鹽，這時候客隊已經領先多達22分了，快艇主場鴉雀無聲，最終太陽以27分之差大勝，成為本季第一支打進總冠軍賽的球隊。

Chris Paul這一場22投15中拿到41分，另外還送出8助攻；前鋒Jae Crowder這一場也爆發投進5顆三分球，得到了19分；Devin Booker此役23投9中得到20分，中鋒Deandre Ayton斬獲16分17籃板。

快艇這一場Marcus Morris得到全隊最高的26分，主將Paul George這一場發揮不佳，只有21分進帳，Reggie Jackson得到13分，Patrick Beverley和DeMarcus Coursins各有11分和12分。

Paul生涯在NBA打了16個賽季，但始終未能打進總冠軍賽，外界對於他的質疑也很多。但這一季他帶領年輕的太陽關關難過關關過，終於突破了這一個障礙。現在只剩下4場勝利，他就有機會捧起生涯首冠。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
84.44%15.56%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.98%82.02%
2021-06-29-2021-07-03

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.28%7.72%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
84.17%15.83%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.27%90.73%
2021-06-28-2021-07-01
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀