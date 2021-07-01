市府高層涉及好心肝疫苗關說？發言人：不要含沙射影！

民進黨台北市議員簡舒培今（1）日上午在臉書上爆料，日前好心肝診所違規為不具資格者施打疫苗，衛生局提供了上百瓶的疫苗給好心肝診所，包含市長及副市長層級的高層事前都知情，並強調自己手上握有證據。對此台北市副市長黃珊珊上午回應，表示自己完全不知情；發言人陳智菡質疑簡舒培含沙射影，請議員立刻拿出證據。





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簡舒培在臉書上提到，自己手上握有證據，可以證明好心肝事件的特權疫苗，柯文哲市府高層事前知情，事後大甩鍋給衛生局基層同仁。「我所謂的市府高層，指的就是市府11樓的市長跟副市長室。」簡舒培更質問北市府，市府高層和好心肝的董事長許金川，是否有直接聯繫管道？市府高層是否跳過黃世傑局長，指示衛生局基層同仁發給好心肝疫苗？





對此黃珊珊今天上午接受媒體訪問時，表示在6月初時曾經在友人的引介下，與好心肝診所有所聯絡，當時診所是希望能夠成為施打疫苗的合約診所。黃珊珊說，當時的回覆就是歡迎大家都來當合約診所，且疫苗還都只有在醫院，沒有開放診所施打；而在6月8日好心肝診所爆發違規施打爭議後，才想起當時診所有向他聯絡這件事情，「至於疫苗，我完全不知道衛生局同仁有提供他們100瓶疫苗，只有得知他們想當合約診所的資訊而已。」





針對簡舒培的爆料，市府發言人陳智菡則回應，請議員立刻拿出證據，請問是哪一位11樓高層跳過衛生局長要求配發疫苗給好心肝診所？不要含沙射影。









