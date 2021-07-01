COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

市府高層涉及好心肝疫苗關說？發言人：不要含沙射影！

▲好心肝診所爆出違規施打疫苗，並遭台北市政府開罰。（圖／記者葉政勳攝）
▲好心肝診所爆出違規施打疫苗，並遭台北市政府開罰。（圖／記者葉政勳攝）

記者丁上程／台北報導

2021-07-01 12:09:59

民進黨台北市議員簡舒培今（1）日上午在臉書上爆料，日前好心肝診所違規為不具資格者施打疫苗，衛生局提供了上百瓶的疫苗給好心肝診所，包含市長及副市長層級的高層事前都知情，並強調自己手上握有證據。對此台北市副市長黃珊珊上午回應，表示自己完全不知情；發言人陳智菡質疑簡舒培含沙射影，請議員立刻拿出證據。

我是廣告 請繼續往下閱讀

簡舒培在臉書上提到，自己手上握有證據，可以證明好心肝事件的特權疫苗，柯文哲市府高層事前知情，事後大甩鍋給衛生局基層同仁。「我所謂的市府高層，指的就是市府11樓的市長跟副市長室。」簡舒培更質問北市府，市府高層和好心肝的董事長許金川，是否有直接聯繫管道？市府高層是否跳過黃世傑局長，指示衛生局基層同仁發給好心肝疫苗？

對此黃珊珊今天上午接受媒體訪問時，表示在6月初時曾經在友人的引介下，與好心肝診所有所聯絡，當時診所是希望能夠成為施打疫苗的合約診所。黃珊珊說，當時的回覆就是歡迎大家都來當合約診所，且疫苗還都只有在醫院，沒有開放診所施打；而在6月8日好心肝診所爆發違規施打爭議後，才想起當時診所有向他聯絡這件事情，「至於疫苗，我完全不知道衛生局同仁有提供他們100瓶疫苗，只有得知他們想當合約診所的資訊而已。」

針對簡舒培的爆料，市府發言人陳智菡則回應，請議員立刻拿出證據，請問是哪一位11樓高層跳過衛生局長要求配發疫苗給好心肝診所？不要含沙射影。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
84.44%15.56%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.98%82.02%
2021-06-29-2021-07-03

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.28%7.72%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
84.17%15.83%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.27%90.73%
2021-06-28-2021-07-01
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀