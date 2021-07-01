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三級警戒帶動宅食商機 星級飯店祭高cp值外帶餐盒搶客

▲台中林酒店端出高檔龍蝦餐盒，超高cp值讓饕客大讚吃到賺到。（圖／業者提供）
▲台中林酒店端出高檔龍蝦餐盒，超高cp值讓饕客大讚吃到賺到。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-07-01 12:50:33｜2021-07-01 12:57:04

防疫三級警戒餐飲業禁內用，宅食商機成為餐飲業搶攻主戰場。台中市星級飯店及知名餐廳殺很大，分別端出高貴不貴的升級版套餐、餐盒搶客；例如林酒店焗烤龍蝦餐盒、日月千禧燉鴨腿藍鑽蝦便當，300元有找即能大飽口福。另燒肉名店昭日堂今起換新菜色，標榜高級牛排平價供應，外帶享有85折優惠。

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林酒店重磅推出限量龍蝦外帶餐盒，並同步在inline線上平台，上架多款美食供消費者選購，讓消費者宅家也能品嚐五星美味料理。外帶龍蝦餐盒限量、限午餐供應，有「焗烤龍蝦佐蝴蝶麵」及「龍蝦XO醬炒飯」，大手筆採用高檔龍蝦食材製作餐盒，高貴不貴，饕客都說「買到賺到」。

▲台中林酒店也推出平價便當，主廚精製四款菜色，中式及異國美食兼具，選擇多。（圖／業者提供）
▲台中林酒店也推出平價便當，主廚精製四款菜色，中式及異國美食兼具，選擇多。（圖／業者提供）
 

此外，林酒店另推四款主廚精選餐盒，集結森林百匯經典料理，台、港、日、泰式等多國風味，讓您不用出國也能大啖異國美食！有「古早味爌肉飯」、「日式鹽烤鯖魚」售價128元。「「泰式風味飯」及「招牌三寶飯」售價168元，cp值超高。

禮品店也推出兩組優惠的「Häagen-Dazs 哈根達斯」迷你杯冰淇淋組合，有經典草莓和香草口味讓您在家中輕鬆享受幸福的甜蜜滋味。10入原價1000元，特價690元；6入原價600元，特價415元。另外還有濃郁奶香、口感綿密的焦糖起司蛋糕，原價450元現在只要300元。

▲台中日月千禧酒店七月更換新菜單，新推便當中西式口味都有。（圖／業者提供）
▲台中日月千禧酒店七月更換新菜單，新推便當中西式口味都有。（圖／業者提供）
 

台中日月千禧酒店集結各餐廳美饌特色，祭出米其林餐盤推薦雙人分享套餐，五星便當、冷凍佳餚、經典桌菜全新外帶菜單。其中，五星級便當分為精緻、極品款，精緻便當每個250元，可選擇中式主菜百花海鮮雞腿或西式主菜法式鄉村燉鴨腿藍鑽蝦蘑菇飯。

至於極品便當每個360元，可選擇中式蒜香牛仔骨佐嗆煎鮮魚，或西式紙包焗海鮮＆巴西風味椒汁牛。值得一提的是，為了讓消費者安心享美食，日月千禧特別組成員工安心送車隊，協助非常時期的餐飲外送服務，消費者只要來電或透過飯店專屬的「LINE線上客服訂餐」，即可享消費滿1,000以上，5公里內免費外送。

▲台中日月千禧員工組成安心送餐隊，全套配備協助外送，希望讓消費者吃得更安心。（圖／業者提供）
▲台中日月千禧員工組成安心送餐隊，全套配備協助外送，希望讓消費者吃得更安心。（圖／業者提供）
 

昭日堂即日起推出防疫便當新菜色，標榜高級牛排平價供應，其中三款明星商品有: 美國安格斯油封牛排佐蝦仁松露炊飯、鮭魚菲力佐蝦仁松露炊飯、日本A5和牛松露炒飯，全是食材頂級高cp值餐盒。

▲台中知名燒肉店昭日堂七月新推升級版便當，標榜高檔牛排平價供應，滿滿溢出來的肉品，讓人看得垂涎。（圖／業者提供）
▲台中知名燒肉店昭日堂七月新推升級版便當，標榜高檔牛排平價供應，滿滿溢出來的肉品，讓人看得垂涎。（圖／業者提供）
 

以美國安格斯油封牛排佐蝦仁松露炊飯為例，此套餐附飲料原價329元，外帶享有85折優惠，300元有找即可享用米其林等級的美味牛排便當，方才推出就訂單滿滿。業者表示，因製作較費工，每日限量推出，最好先預訂。

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