三級警戒帶動宅食商機 星級飯店祭高cp值外帶餐盒搶客

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林酒店重磅推出限量龍蝦外帶餐盒，並同步在inline線上平台，上架多款美食供消費者選購，讓消費者宅家也能品嚐五星美味料理。外帶龍蝦餐盒限量、限午餐供應，有「焗烤龍蝦佐蝴蝶麵」及「龍蝦XO醬炒飯」，大手筆採用高檔龍蝦食材製作餐盒，高貴不貴，饕客都說「買到賺到」。

▲台中林酒店也推出平價便當，主廚精製四款菜色，中式及異國美食兼具，選擇多。（圖／業者提供）

此外，林酒店另推四款主廚精選餐盒，集結森林百匯經典料理，台、港、日、泰式等多國風味，讓您不用出國也能大啖異國美食！有「古早味爌肉飯」、「日式鹽烤鯖魚」售價128元。「「泰式風味飯」及「招牌三寶飯」售價168元，cp值超高。

禮品店也推出兩組優惠的「Häagen-Dazs 哈根達斯」迷你杯冰淇淋組合，有經典草莓和香草口味讓您在家中輕鬆享受幸福的甜蜜滋味。10入原價1000元，特價690元；6入原價600元，特價415元。另外還有濃郁奶香、口感綿密的焦糖起司蛋糕，原價450元現在只要300元。

▲台中日月千禧酒店七月更換新菜單，新推便當中西式口味都有。（圖／業者提供）

台中日月千禧酒店集結各餐廳美饌特色，祭出米其林餐盤推薦雙人分享套餐，五星便當、冷凍佳餚、經典桌菜全新外帶菜單。其中，五星級便當分為精緻、極品

款，精緻便當每個250元，可選擇

員工安心送車隊，協助非常時期的餐飲外送服務，消費者只要來電或透過飯店專屬的「LINE線上客服訂餐」，即可享消費滿1,000以上，5公里內免費外送。

▲台中日月千禧員工組成安心送餐隊，全套配備協助外送，希望讓消費者吃得更安心。（圖／業者提供）

昭日堂即日起推出防疫便當新菜色，標榜高級牛排平價供應，其中三款明星商品有: 美國安格斯油封牛排佐蝦仁松露炊飯、鮭魚菲力佐蝦仁松露炊飯、日本A5和牛松露炒飯，全是食材頂級高cp值餐盒。

▲台中知名燒肉店昭日堂七月新推升級版便當，標榜高檔牛排平價供應，滿滿溢出來的肉品，讓人看得垂涎。（圖／業者提供）

以美國安格斯油封牛排佐蝦仁松露炊飯為例，此套餐附飲料原價329元，外帶享有85折優惠，300元有找即可享用米其林等級的美味牛排便當，方才推出就訂單滿滿。業者表示，因製作較費工，每日限量推出，最好先預訂。