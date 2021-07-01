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惡火奪4條人命！勇消陳志帆倒臥浴缸殉職　同袍蹲地痛哭

▲彰化市地標「喬友百貨大樓」內的防疫旅館30日深夜大火，一名消防員殉職，同袍得知消息蹲在地上痛哭，畫面引人鼻酸。（圖/讀者授權提供）
▲彰化市地標「喬友百貨大樓」內的防疫旅館30日深夜大火，一名消防員殉職，同袍得知消息蹲在地上痛哭，畫面引人鼻酸。（圖/讀者授權提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 13:01:21

彰化市地標「喬友百貨大樓」內的防疫旅館昨（30）日晚間發生火警，一共釀成4死20傷悲劇，其中一名死者為年僅33歲的消防員陳志帆，當時因為空氣瓶氧氣耗盡，最終倒在臥房浴缸內，已經沒有呼吸心跳，同袍見狀趕緊搶救，但仍舊沒有救回，其他同仁得知噩耗後，悲傷的蹲在地上痛哭，讓網友也一同鼻酸。

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據了解，當時火警發生後，消防分隊在陸續救出受困住客後，分批點名，結果發現消防員陳志帆失蹤，緊急派遣人力再上樓搜救，才在防疫旅館9627房浴缸被找到，但當時已經失去呼吸心跳，同袍趕緊將人抬出火場，一邊流淚一邊跪在地上實施CPR，但仍舊搶救不回性命。

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▲彰化市地標「喬友百貨大樓」內的防疫旅館30日深夜大火，一名消防員殉職，同袍得知消息蹲在地上痛哭，畫面引人鼻酸。（圖/讀者授權提供）
而同袍得知陳志帆因公殉職後，同仁難過的當場蹲地掩面痛哭，被路過的民眾拍下畫面上傳臉書社團，不少人看了一陣鼻酸，紛紛留言「看到哭是正常的嗎...」、「剛看完火神的眼淚，我真的哭到不行」、「辛苦了，殉職的英勇打火弟兄」、「看這張照片，鼻頭一陣酸，一路好走」、「RIP，謝謝消防員英勇付出」、「所有的消防英雄，真的辛苦了」。

事實上，這棟喬友大樓位於彰化火車站前，樓高15層，內部有百貨商城、冰宮、餐廳、遊樂場與KTV，後來因為火警荒廢數年，直至大樓主委、防疫旅館老闆蔡進峰買下6至9樓，投入8000萬元將7至9樓改建為防疫旅館，2019年開始營業，沒想到如今又發生火災，詳細的起火原因，仍有待警消人員進一步調查釐清。（編輯：張嘉哲）

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