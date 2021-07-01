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習近平喊實現完全統一　陸委會籲早日民主改革、還政於民

▲中共建黨百年，陸委會回應，我政府堅定捍衛國家主權、拒絕中共對台政治主張，呼籲對岸早日民主改革、還政於民。（圖／資料照片）
▲中共建黨百年，陸委會回應，我政府堅定捍衛國家主權、拒絕中共對台政治主張，呼籲對岸早日民主改革、還政於民。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-07-01 13:09:06｜2021-07-01 13:09:28

中共今（1）日建黨百年慶祝大會，中國國家領導人習近平發表演說時表示，解決台灣問題、實現完全統一是中共歷史任務。陸委會回應，我政府堅定捍衛國家主權、拒絕中共對台政治主張，呼籲對岸早日民主改革、還政於民。

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陸委會表示，中國共產黨治理中國大陸以來，雖因推動緣自西方自由市場經濟制度的「改革開放」政策，在經濟上有一定發展，但其一黨專制政體箝制人民民主與侵犯人權自由，如今更假民族復興為名，對內愈加專制獨裁，甚至在經濟上走「國進民退」的回頭路；對外更試圖干擾國際秩序，甚至展露成為區域及全球霸權的野心；其存在歷史性的決策錯誤與持續危害性作為，已經對區域安全及全球民主自由體系造成嚴重的威脅。

陸委會說，歷史的意義在於警惕錯誤，呼籲對岸應真正「以史為鑑」，推動符合民主政治的政黨競爭、尊重人權與落實人民民主要求，早日推動政治改革、還政於民；同時更應放棄對外恃強凌弱的強制主張與行徑，真正成為區域和平負責任的一方。

陸委會強調，民主自由、人權法治是台灣社會堅持的核心價值，與對岸專制政體存在很大的制度差異。兩岸關係的本質在於相互尊重與善意理解，2300萬台灣人民早已拒絕中共片面的「一個中國原則」及「九二共識」。

陸委會表示，我政府堅定捍衛國家主權與台灣民主自由、致力維護台海和平穩定的決心不變，呼籲北京當局正視兩岸現實、尊重台灣民意對兩岸關係發展的堅持，唯有放棄強加的政治框架及軍事恫嚇，正視我方「和平、對等、民主、對話」的重要倡議，方有助兩岸關係良性互動、永續發展。

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