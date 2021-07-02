環南市場爆41人群聚 陳時中：確診總數約50人恐再增加
針對環南市場群聚案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）表示，今日上午還有一些個案，加上昨日採檢出的40例與1例舊案，確診總數約50名；第一市場方面，還有一些採檢暫還沒採檢完畢，不排除還會再新增人數。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-02 14:21:09｜2021-07-02 14:35:08
陳時中指出，針對環南市場確診者，今日下午5時前要做好第一波疫調，匡列出親密接觸者，屆時才會了解確切隔離人數；環南市場也將停業3日，相關市場降載措施、民眾所需要供應民生物資，農委會都有適當安排，供應也沒有問題；相關工作人員這3日請暫勿移動，並配合進行相關疫調匡列與採檢安排。
陳時中說，就戰略面來講，要把採檢做確實，現在PCR可以做得很快速，昨日不管榮總或亞東醫院總共完成2600以上人次的採檢；盡量把可能染疫的人發現出來，進而做好疫調並把隔離做好，試著在第一波把疫情做控制到最小。
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