台大醫爆群聚且有「混顧」情形 張上淳：先天設計不良
台大醫院企業工會今（2）早表示，接獲會員通報，台大醫疑似出現多名病人於住院期間確診，且有諸多病房出現新冠肺炎病患與一般病患「混顧」的情形。對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今回應，台大醫院當初規畫就是在每個單位都有負壓隔離病房，這在疫情期間確實很不合適，應跟主管機關進行溝通，讓這樣的病房移出到專責病房使用。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-02 14:52:59
張上淳表示，對台大醫院來說，當時最早設計是希望每間單位都有負壓隔離病室，以方便照顧病人，但這樣的規劃設計，在疫情期間是不理想的，這樣的負壓隔離病房在病人數不多的時候，也不應這樣收治病人，應該集中在某區域內，可是當疫情擴大時候，這種負壓隔離病房還是會拿出來使用，所以看起來是在一般病房有一間有收治新冠肺炎病人，感覺上像是混住，不過那一間就是負壓狀態。
張上淳指出，台大醫院當初規畫就是這樣，院方也不希望這樣的負壓隔離病房就不被使用，基本上地方衛生主管機關也不會允許這樣的病房就不往上報，畢竟它還是負壓隔離病房，還是能幫忙收治病人。
張上淳認為，這是台大醫院規劃上的先天性問題，當然不是很理想，也許往後可以做檢討，台大醫或許也應該檢視，看是否有其他方式可以跟主管機關溝通，讓非疫情期間可以使用這些病房；但在疫情期間，這些病房應該移到其他專責病房使用，而不要再勉強使用這樣的病房。
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