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VW 全新 8 代 Golf 94.8 萬開賣！Variant 121.8 萬、GTI 159.8 萬同步上市

▲ VW 全新 8 代 Golf 94.8 萬開賣！Variant 121.8 萬、GTI 159.8 萬同步上市
▲ VW 全新 8 代 Golf 94.8 萬開賣！Variant 121.8 萬、GTI 159.8 萬同步上市

2GameSome - 有車賞

2021-07-01 13:25:01

台灣福斯汽車 7 月 1 日正式宣告全新 8 代 Golf 車系上市，包含 Golf 8 GTI 和 Golf 8 Variant 共 9 種車型，售價範圍 94.8 萬至 173.8 萬區間。230 eTSI Life 車型限時上市優惠價 96.8 萬（原 99.8 萬）、230 eTSI 智能特仕版優惠價 100.8 萬（原 102.8 萬），Golf 8 GTI 熱血魅力限定版忠誠車主回饋價 169.8 萬（原 173.3 萬）。

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台灣福斯汽車導入的 8 代 Golf 的九種車型中，從 230 eTSI Comfort、230 eTSI Life、230 eTSI 智能特仕版、280 eTSI Style、280 eTSI R-Line，鋼砲 Golf 8 GTI 和 Golf 8 GTI 熱血魅力限定版，以及旅行車款 Golf 8 Variant ，包含 280 eTSI Style 和 280 eTSI R-Line 二車型。

Golf 8 GTI 同步引進。
Golf 8 GTI 同步引進。
Golf 8 Variant 引進 280 eTSI Style 和 280 eTSI R-Line 二車型。
Golf 8 Variant 引進 280 eTSI Style 和 280 eTSI R-Line 二車型。
8 代 Golf 擁有全新運動化前、後保桿設計，搭載全 LED 科技的 IQ.LIGHT 智慧燈組，包含光感應自動頭燈（含Coming Home和Leaving Home功能），車輛前方面積降至 2.21m2，風阻係數由上一代的 0.3 降低至 0.275，同時保留經典 C 柱以及運動化尾翼。全車系具有高爾夫球迎賓照地燈，依車型不同配上 16 至 19 吋運動化鋁圈，車尾則將銘牌置於中央，Style 以上車型皆配備保桿左右鍍鉻飾框，Variant 車型標配鋁質車頂行李架，R-Line 車型擁有 R-Line 專屬外觀空力套件含徽飾，8 代 Golf 並提供最新主打車色金屬萊姆黃；Golf 8 GTI 配有 19 吋專屬鋁圈和 GTI 專屬高性能紅色煞車卡鉗、經典的紅色飾條和 GTI 徽飾彰顯經典鋼砲身分，擁有 GTI 專屬外觀空力套件以及 GTI 專屬「X」型 LED 前霧燈，車尾同樣有 GTI 紅色置中車型銘牌、GTI 專屬運動化後保桿和左右雙出排氣尾管，此外，為向經典的第一代 GTI致 敬，特別推出新車色君臨紅。

8 代 Golf 風阻係數由上一代的 0.3 降低至 0.275。
8 代 Golf 風阻係數由上一代的 0.3 降低至 0.275。
車尾保留經典 C 柱以及運動化尾翼。
車尾保留經典 C 柱以及運動化尾翼。
搭載全 LED 科技的 IQ.LIGHT 智慧燈組，包含光感應自動頭燈（含Coming Home和Leaving Home功能）。
搭載全 LED 科技的 IQ.LIGHT 智慧燈組，包含光感應自動頭燈（含Coming Home和Leaving Home功能）。
Golf 8 GTI 擁有專屬外觀空力套件以及「X」型 LED 前霧燈。
Golf 8 GTI 擁有專屬外觀空力套件以及「X」型 LED 前霧燈。
車尾同樣有 GTI 紅色置中車型銘牌、GTI 專屬運動化後保桿和左右雙出排氣尾管，且為向經典的第一代 GTI致 敬，特別推出新車色君臨紅。
車尾同樣有 GTI 紅色置中車型銘牌、GTI 專屬運動化後保桿和左右雙出排氣尾管，且為向經典的第一代 GTI致 敬，特別推出新車色君臨紅。
Golf 8 GTI 配有 19 吋專屬鋁圈和 GTI 專屬高性能紅色煞車卡鉗。
Golf 8 GTI 配有 19 吋專屬鋁圈和 GTI 專屬高性能紅色煞車卡鉗。
8 代 Golf 的車室空間與內裝質感大幅改變，全車系具備雙前座腰靠調整功能，Style 車型採用 ArtVelours 類麂皮／織布座椅和多向電動調整和按摩功能，R-Line 車型擁有跑車型座椅、大尺寸電動玻璃天窗和專屬運動化湛黑色頂篷，全車系標配行李箱便利取物口、6／4 分離座椅，行李箱容積為 380 公升，最大可達 1,237 公升，Golf 8 Variant 相較上代車長與軸距分別增加 69mm 和 49mm，後座與行李廂空間大幅提升，不僅後座膝部空間增加 38mm，行李廂容積增加至 611 公升，最大可達 1,642 公升，配備 Easy Open 電動尾門（感應式自動開啟）；Golf 8 GTI 在車室配備包含 GTI 專屬三幅式運動化真皮多功能運動觸控方向盤、蜂巢紋中控台、車門飾板和金屬踏板，加上首次導入 Vienna 真皮跑車型座椅附駕駛座電動調整、雙前座通風加熱等功能。

Golf 8 Variant 標準乘坐狀態下行李廂容積增加至 611 公升，最大可達 1,642 公升。
Golf 8 Variant 標準乘坐狀態下行李廂容積增加至 611 公升，最大可達 1,642 公升。
Golf 8 Variant 配備 Easy Open 電動尾門（感應式自動開啟）
Golf 8 Variant 配備 Easy Open 電動尾門（感應式自動開啟）
Golf 8 Variant 相較上代車長與軸距分別增加 69mm 和 49mm。
Golf 8 Variant 相較上代車長與軸距分別增加 69mm 和 49mm。
Golf 8 GTI 配備專屬三幅式運動化真皮多功能運動觸控方向盤。
Golf 8 GTI 配備專屬三幅式運動化真皮多功能運動觸控方向盤。
蜂巢紋中控台、車門飾板和金屬踏板也是 Golf 8 GTI 少不了的專屬特色。
蜂巢紋中控台、車門飾板和金屬踏板也是 Golf 8 GTI 少不了的專屬特色。
Golf 8 GTI 首次導入 Vienna 真皮跑車型座椅附駕駛座電動調整、雙前座通風加熱等功能。
Golf 8 GTI 首次導入 Vienna 真皮跑車型座椅附駕駛座電動調整、雙前座通風加熱等功能。
8 代 Golf 導入新世代的數位化駕駛導向座艙，捨棄以實體旋鈕為主的傳統內裝，大幅採用智慧觸控式面板，同級唯一全車系標配 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表，搭配數位觸控燈組制面板；Style 以上車型配有全新 Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），以 MIB3 Advanced Tab 鏡面觸控面板，提供大螢幕清晰介面操作，並且支援無線 Apple CarPlay 及提供 Volkswagen 首款無線 Android Auto 功能，駕駛也可藉由螢幕下方的 Touch Slider 數位觸控列或中控台觸控快捷鍵，迅速調整空調、音量、座椅加熱、啟閉故障警示燈和行駛模式等實用功能。

8 代 Golf 導入新世代的數位化駕駛導向座艙，捨棄以實體旋鈕為主的傳統內裝，大幅採用智慧觸控式面板。
8 代 Golf 導入新世代的數位化駕駛導向座艙，捨棄以實體旋鈕為主的傳統內裝，大幅採用智慧觸控式面板。
Style 以上車型配有全新 Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），以 MIB3 Advanced Tab 鏡面觸控面板。
Style 以上車型配有全新 Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），以 MIB3 Advanced Tab 鏡面觸控面板。
Style 以上車型支援無線 Apple CarPlay 及提供 Volkswagen 首款無線 Android Auto 功能。
Style 以上車型支援無線 Apple CarPlay 及提供 Volkswagen 首款無線 Android Auto 功能。
駕駛左側的頭燈控制介面也採用智慧觸控式面板。
駕駛左側的頭燈控制介面也採用智慧觸控式面板。
Golf 8 GTI 同樣搭載 GTI 專屬配備，除無線充電裝置獨有 GTI 專屬保護蓋，Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表及 Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）擁有 GTI 專屬介面及功能，包含 G-Force／Bar 增壓值／賽道單圈計時等專業資訊。

Golf 8 GTI 配備的 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表有著專屬介面設計。
Golf 8 GTI 配備的 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表有著專屬介面設計。
8 代 Golf 採用全新電子線傳式排檔系統，位於中控台下方的置物空間不僅方正且擁有雙 USB Type-C 插座，再加上全車系標配手機無線充電裝置。首度配置多重模式選擇的車室氛圍燈，230 eTSI 與 280 eTSI 車型分別擁有 10 色及 30 色選擇，其中獨家具備可分層及雙色設計；Style 以上車型可選配 HUD 抬頭顯示器（投影式）及 Harman Kardon 頂級環繞音響系統（數位 12 聲道擴大機、480 瓦輸出、重低音），HUD 抬頭顯示器（投影式）各項行車資訊直接顯示在前風擋玻璃的駕駛平視範圍，而擁有 480 瓦輸出功率、10 支揚聲器與 12 聲道的 Harman Kardon 頂級環繞音響系統則提供選配。

8 代 Golf 採用全新電子線傳式排檔系統。
8 代 Golf 採用全新電子線傳式排檔系統。
首度配置多重模式選擇的車室氛圍燈，230 eTSI 與 280 eTSI 車型分別擁有 10 色及 30 色選擇，其中獨家具備可分層及雙色設計。
首度配置多重模式選擇的車室氛圍燈，230 eTSI 與 280 eTSI 車型分別擁有 10 色及 30 色選擇，其中獨家具備可分層及雙色設計。
Style 以上車型可選配 HUD 抬頭顯示器（投影式）。
Style 以上車型可選配 HUD 抬頭顯示器（投影式）。
台灣福斯汽車首次為 8 代 Golf 掀背車款與 Variant 車款導入 48V eTSI 輕油電動力系統，此系統由 Electric Boost 電動馬達帶動皮帶將動力傳導給引擎，在渦輪尚未全速運轉時提供起步與低速時的輔助驅動，達到節省車輛啟動時所需消耗的大量動力，透過電能輔助可為引擎帶來多達 9kW 的動力輸出和 50Nm 扭力，同時可縮短25%的時間來達到相同扭力數值，且平均油耗可降低最多達 10%，二氧化碳排放每公里最多降低 8g。除了位於副駕駛座下方的 48V 鋰電池能藉由煞車的動能回充搭配電能智慧管理控管電量，同時對現有 12V 鉛酸電池進行充電，確保電量充足。此外，進階版 Start／Stop 引擎自動啟閉系統在作動時可大幅降低車身震動，透過 Eco-Coasting 節能滑行功能讓駕駛在車輛穩定狀態下鬆開油門後，引擎可完全關閉且以滑行方式前進，大幅降低油耗和二氧化碳排放量。

台灣福斯汽車首次為 8 代 Golf 掀背車款與 Variant 車款導入 48V eTSI 輕油電動力系統。
台灣福斯汽車首次為 8 代 Golf 掀背車款與 Variant 車款導入 48V eTSI 輕油電動力系統。
透過電能輔助可為引擎帶來多達 9kW 的動力輸出和 50Nm 扭力，同時可縮短25%的時間來達到相同扭力數值，且平均油耗可降低最多達 10%，二氧化碳排放每公里最多降低 8g。
透過電能輔助可為引擎帶來多達 9kW 的動力輸出和 50Nm 扭力，同時可縮短25%的時間來達到相同扭力數值，且平均油耗可降低最多達 10%，二氧化碳排放每公里最多降低 8g。
進階版 Start／Stop 引擎自動啟閉系統在作動時可大幅降低車身震動，透過 Eco-Coasting 節能滑行功能讓駕駛在車輛穩定狀態下鬆開油門後，引擎可完全關閉且以滑行方式前進。
進階版 Start／Stop 引擎自動啟閉系統在作動時可大幅降低車身震動，透過 Eco-Coasting 節能滑行功能讓駕駛在車輛穩定狀態下鬆開油門後，引擎可完全關閉且以滑行方式前進。
8 代 Golf  R-Line 車型擁有 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，搭配多樣駕駛模式，以及 R-Line 專屬運動化懸吊系統，享受極富運動氣息的 8 代 Golf；承襲賽道精神與駕馭樂趣的 Golf 8 GTI，電子操控全面升級，Progressive Steering動態齒比轉向輔助系統結合全新軟體演算法，再加上齒棒變化，方向盤轉動左右死點較 8 代 Golf 的 2.75 圈減到 2.1 圈，優化轉向反應和指向性；Golf 8 GTI 可選配 DCC 主動式底盤控制系統，其首度加入具備駕駛學習功能的VDM 車輛動態管理系統，整合 DCC 主動式底盤控制系統、GTI Performance 專屬前軸電子液壓式限滑差速器及 XDS 主動式電子防滑差速器，可即時調整三方設定讓懸吊組尼快速調整對應路況，同時在 DCC 主動式底盤控制系統運作之下，最多每秒偵測及調整阻尼硬度達 200 次，偕同駕駛模式變化帶來優異操控樂趣和駕馭信心。

Golf 8 GTI 結構本體同步進化，懸吊系統大幅變革減重，採用減輕 3 公斤重量的鋁合金副車架，再加上全新避震器與上座軸承，提供清晰直覺的動態回饋與支撐性，相較於上一代 GTI，Golf 8 GTI 在整體懸吊彈簧回彈效率，前軸和後軸分別提升 5% 和 15%，充分對應最大馬力 245ps 和最大扭力 37.8 kgm 的強悍性能，完美展現 0-100 公里 6.3 秒的頂尖實力。

8 代 Golf  R-Line 車型擁有 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，搭配多樣駕駛模式，以及 R-Line 專屬運動化懸吊系統。
8 代 Golf  R-Line 車型擁有 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，搭配多樣駕駛模式，以及 R-Line 專屬運動化懸吊系統。
Golf 8 GTI 可選配 DCC 主動式底盤控制系統，其首度加入具備駕駛學習功能的VDM 車輛動態管理系統，整合 DCC 主動式底盤控制系統、GTI Performance 專屬前軸電子液壓式限滑差速器及 XDS 主動式電子防滑差速器。
Golf 8 GTI 可選配 DCC 主動式底盤控制系統，其首度加入具備駕駛學習功能的VDM 車輛動態管理系統，整合 DCC 主動式底盤控制系統、GTI Performance 專屬前軸電子液壓式限滑差速器及 XDS 主動式電子防滑差速器。
發展純熟的 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，主動安全輔助功能再進化，全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統於靜止起步時間從原 3 秒提升至 10 秒，前車起步即可自動跟上，而首次新增道路虛擬實境顯示功能，當啟動 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統時，可將周圍路況以 3D 介面顯示於數位化儀表中，對路面標線、機車、汽車或大貨車進行多標的辨識，最多可偵測三線道路範圍，協助駕駛掌握周遭車況；另外新加入 Exit Warning 離車安全警示系統，在車輛熄火時的三分鐘內，系統即啟動雷達感應隨時偵測駕駛座車側移動車輛及機車，於駕駛開門時提供盲點警示燈提醒及聽覺警示，有效保護用路人雙方安全，降低意外撞擊發生機率。

全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統於靜止起步時間從原 3 秒提升至 10 秒。
全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統於靜止起步時間從原 3 秒提升至 10 秒。
Golf 8 GTI 熱血魅力限定版預購活動，已在台灣福斯汽車官網公佈首批幸運的45名GTI車主，同時於7月3日周末開始，全新 8 代 Golf 將正式進駐全台授權服務展示中心，台灣福斯汽車敬邀消費者可趁機體驗全新數位賞車服務，或於官網留下聯絡方式，會有專人聯絡。

2021年式8代 Golf 全車系正式售價：

Hatchback掀背車款

新台幣建議售價

Golf 230 eTSI Comfort

948,000元

Golf 230 eTSI Life

998,000元

上市新動優惠價 : 968,000元

Golf 230 eTSI 智能特仕版

1,028,000元

上市新動優惠價 : 1,008,000元

Golf 280 eTSI Style

1,148,000元

Golf 280 eTSI R-Line

1,228,000元

Golf 8 GTI

1,598,000元

Golf 8 GTI 熱血魅力限定版

1,733,000元

忠誠車主回饋價：1,698,000

 

Variant旅行車款

新台幣建議售價

Golf 8 Variant 280 eTSI Style

1,218,000元

Golf 8 Variant 280 eTSI R-Line

1,298,000元

（**交車日期依各車型而異，相關詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）

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你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
85.11%14.89%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.58%82.42%
2021-06-29-2021-07-03

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.45%7.55%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
84.17%15.83%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.23%90.77%
2021-06-28-2021-07-01
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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