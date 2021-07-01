▲ VW 全新 8 代 Golf 94.8 萬開賣！Variant 121.8 萬、GTI 159.8 萬同步上市

台灣福斯汽車導入的 8 代 Golf 的九種車型中，從 230 eTSI Comfort、230 eTSI Life、230 eTSI 智能特仕版、280 eTSI Style、280 eTSI R-Line，鋼砲 Golf 8 GTI 和 Golf 8 GTI 熱血魅力限定版，以及旅行車款 Golf 8 Variant ，包含 280 eTSI Style 和 280 eTSI R-Line 二車型。
8 代 Golf 的車室空間與內裝質感大幅改變，全車系具備雙前座腰靠調整功能，Style 車型採用 ArtVelours 類麂皮／織布座椅和多向電動調整和按摩功能，R-Line 車型擁有跑車型座椅、大尺寸電動玻璃天窗和專屬運動化湛黑色頂篷，全車系標配行李箱便利取物口、6／4 分離座椅，行李箱容積為 380 公升，最大可達 1,237 公升，Golf 8 Variant 相較上代車長與軸距分別增加 69mm 和 49mm，後座與行李廂空間大幅提升，不僅後座膝部空間增加 38mm，行李廂容積增加至 611 公升，最大可達 1,642 公升，配備 Easy Open 電動尾門（感應式自動開啟）；Golf 8 GTI 在車室配備包含 GTI 專屬三幅式運動化真皮多功能運動觸控方向盤、蜂巢紋中控台、車門飾板和金屬踏板，加上首次導入 Vienna 真皮跑車型座椅附駕駛座電動調整、雙前座通風加熱等功能。
8 代 Golf 導入新世代的數位化駕駛導向座艙，捨棄以實體旋鈕為主的傳統內裝，大幅採用智慧觸控式面板，同級唯一全車系標配 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表，搭配數位觸控燈組制面板；Style 以上車型配有全新 Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），以 MIB3 Advanced Tab 鏡面觸控面板，提供大螢幕清晰介面操作，並且支援無線 Apple CarPlay 及提供 Volkswagen 首款無線 Android Auto 功能，駕駛也可藉由螢幕下方的 Touch Slider 數位觸控列或中控台觸控快捷鍵，迅速調整空調、音量、座椅加熱、啟閉故障警示燈和行駛模式等實用功能。
Golf 8 GTI 同樣搭載 GTI 專屬配備，除無線充電裝置獨有 GTI 專屬保護蓋，Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表及 Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）擁有 GTI 專屬介面及功能，包含 G-Force／Bar 增壓值／賽道單圈計時等專業資訊。
8 代 Golf 採用全新電子線傳式排檔系統，位於中控台下方的置物空間不僅方正且擁有雙 USB Type-C 插座，再加上全車系標配手機無線充電裝置。首度配置多重模式選擇的車室氛圍燈，230 eTSI 與 280 eTSI 車型分別擁有 10 色及 30 色選擇，其中獨家具備可分層及雙色設計；Style 以上車型可選配 HUD 抬頭顯示器（投影式）及 Harman Kardon 頂級環繞音響系統（數位 12 聲道擴大機、480 瓦輸出、重低音），HUD 抬頭顯示器（投影式）各項行車資訊直接顯示在前風擋玻璃的駕駛平視範圍，而擁有 480 瓦輸出功率、10 支揚聲器與 12 聲道的 Harman Kardon 頂級環繞音響系統則提供選配。
台灣福斯汽車首次為 8 代 Golf 掀背車款與 Variant 車款導入 48V eTSI 輕油電動力系統，此系統由 Electric Boost 電動馬達帶動皮帶將動力傳導給引擎，在渦輪尚未全速運轉時提供起步與低速時的輔助驅動，達到節省車輛啟動時所需消耗的大量動力，透過電能輔助可為引擎帶來多達 9kW 的動力輸出和 50Nm 扭力，同時可縮短25%的時間來達到相同扭力數值，且平均油耗可降低最多達 10%，二氧化碳排放每公里最多降低 8g。除了位於副駕駛座下方的 48V 鋰電池能藉由煞車的動能回充搭配電能智慧管理控管電量，同時對現有 12V 鉛酸電池進行充電，確保電量充足。此外，進階版 Start／Stop 引擎自動啟閉系統在作動時可大幅降低車身震動，透過 Eco-Coasting 節能滑行功能讓駕駛在車輛穩定狀態下鬆開油門後，引擎可完全關閉且以滑行方式前進，大幅降低油耗和二氧化碳排放量。
8 代 Golf R-Line 車型擁有 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，搭配多樣駕駛模式，以及 R-Line 專屬運動化懸吊系統，享受極富運動氣息的 8 代 Golf；承襲賽道精神與駕馭樂趣的 Golf 8 GTI，電子操控全面升級，Progressive Steering動態齒比轉向輔助系統結合全新軟體演算法，再加上齒棒變化，方向盤轉動左右死點較 8 代 Golf 的 2.75 圈減到 2.1 圈，優化轉向反應和指向性；Golf 8 GTI 可選配 DCC 主動式底盤控制系統，其首度加入具備駕駛學習功能的VDM 車輛動態管理系統，整合 DCC 主動式底盤控制系統、GTI Performance 專屬前軸電子液壓式限滑差速器及 XDS 主動式電子防滑差速器，可即時調整三方設定讓懸吊組尼快速調整對應路況，同時在 DCC 主動式底盤控制系統運作之下，最多每秒偵測及調整阻尼硬度達 200 次，偕同駕駛模式變化帶來優異操控樂趣和駕馭信心。
Golf 8 GTI 結構本體同步進化，懸吊系統大幅變革減重，採用減輕 3 公斤重量的鋁合金副車架，再加上全新避震器與上座軸承，提供清晰直覺的動態回饋與支撐性，相較於上一代 GTI，Golf 8 GTI 在整體懸吊彈簧回彈效率，前軸和後軸分別提升 5% 和 15%，充分對應最大馬力 245ps 和最大扭力 37.8 kgm 的強悍性能，完美展現 0-100 公里 6.3 秒的頂尖實力。
發展純熟的 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，主動安全輔助功能再進化，全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統於靜止起步時間從原 3 秒提升至 10 秒，前車起步即可自動跟上，而首次新增道路虛擬實境顯示功能，當啟動 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統時，可將周圍路況以 3D 介面顯示於數位化儀表中，對路面標線、機車、汽車或大貨車進行多標的辨識，最多可偵測三線道路範圍，協助駕駛掌握周遭車況；另外新加入 Exit Warning 離車安全警示系統，在車輛熄火時的三分鐘內，系統即啟動雷達感應隨時偵測駕駛座車側移動車輛及機車，於駕駛開門時提供盲點警示燈提醒及聽覺警示，有效保護用路人雙方安全，降低意外撞擊發生機率。
Golf 8 GTI 熱血魅力限定版預購活動，已在台灣福斯汽車官網公佈首批幸運的45名GTI車主，同時於7月3日周末開始，全新 8 代 Golf 將正式進駐全台授權服務展示中心，台灣福斯汽車敬邀消費者可趁機體驗全新數位賞車服務，或於官網留下聯絡方式，會有專人聯絡。
2021年式8代 Golf 全車系正式售價：
Hatchback掀背車款
新台幣建議售價
|Golf 230 eTSI Comfort
948,000元
|Golf 230 eTSI Life
998,000元
上市新動優惠價 : 968,000元
|Golf 230 eTSI 智能特仕版
1,028,000元
上市新動優惠價 : 1,008,000元
|Golf 280 eTSI Style
1,148,000元
|Golf 280 eTSI R-Line
1,228,000元
|Golf 8 GTI
1,598,000元
|Golf 8 GTI 熱血魅力限定版
1,733,000元
忠誠車主回饋價：1,698,000
Variant旅行車款
新台幣建議售價
Golf 8 Variant 280 eTSI Style
1,218,000元
Golf 8 Variant 280 eTSI R-Line
1,298,000元