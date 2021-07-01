▲ VW 全新 8 代 Golf 94.8 萬開賣！Variant 121.8 萬、GTI 159.8 萬同步上市

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台灣福斯汽車 導入的 8 代 Golf 的九種車型中，從 230 eTSI Comfort、230 eTSI Life、230 eTSI 智能特仕版、280 eTSI Style、280 eTSI R-Line，鋼砲 Golf 8 GTI 和 Golf 8 GTI 熱血魅力限定版，以及旅行車款 Golf 8 Variant ，包含 280 eTSI Style 和 280 eTSI R-Line 二車型。





Golf 8 GTI 同步引進。

Golf 8 Variant 引進 280 eTSI Style 和 280 eTSI R-Line 二車型。

8 代 Golf 風阻係數由上一代的 0.3 降低至 0.275。

車尾保留經典 C 柱以及運動化尾翼。

搭載全 LED 科技的 IQ.LIGHT 智慧燈組，包含光感應自動頭燈（含Coming Home和Leaving Home功能）。

Golf 8 GTI 擁有專屬外觀空力套件以及「X」型 LED 前霧燈。

車尾同樣有 GTI 紅色置中車型銘牌、GTI 專屬運動化後保桿和左右雙出排氣尾管，且為向經典的第一代 GTI致 敬，特別推出新車色君臨紅。

Golf 8 GTI 配有 19 吋專屬鋁圈和 GTI 專屬高性能紅色煞車卡鉗。

Golf 8 Variant 標準乘坐狀態下行李廂容積增加至 611 公升，最大可達 1,642 公升。

Golf 8 Variant 配備 Easy Open 電動尾門（感應式自動開啟）

Golf 8 Variant 相較上代車長與軸距分別增加 69mm 和 49mm。

Golf 8 GTI 配備專屬三幅式運動化真皮多功能運動觸控方向盤。

蜂巢紋中控台、車門飾板和金屬踏板也是 Golf 8 GTI 少不了的專屬特色。

Golf 8 GTI 首次導入 Vienna 真皮跑車型座椅附駕駛座電動調整、雙前座通風加熱等功能。

8 代 Golf 導入新世代的數位化駕駛導向座艙，捨棄以實體旋鈕為主的傳統內裝，大幅採用智慧觸控式面板。

Style 以上車型配有全新 Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），以 MIB3 Advanced Tab 鏡面觸控面板。

Style 以上車型支援無線 Apple CarPlay 及提供 Volkswagen 首款無線 Android Auto 功能。

駕駛左側的頭燈控制介面也採用智慧觸控式面板。

Golf 8 GTI 配備的 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表有著專屬介面設計。

8 代 Golf 採用全新電子線傳式排檔系統。

首度配置多重模式選擇的車室氛圍燈，230 eTSI 與 280 eTSI 車型分別擁有 10 色及 30 色選擇，其中獨家具備可分層及雙色設計。

Style 以上車型可選配 HUD 抬頭顯示器（投影式）。

台灣福斯汽車首次為 8 代 Golf 掀背車款與 Variant 車款導入 48V eTSI 輕油電動力系統。

透過電能輔助可為引擎帶來多達 9kW 的動力輸出和 50Nm 扭力，同時可縮短25%的時間來達到相同扭力數值，且平均油耗可降低最多達 10%，二氧化碳排放每公里最多降低 8g。

進階版 Start／Stop 引擎自動啟閉系統在作動時可大幅降低車身震動，透過 Eco-Coasting 節能滑行功能讓駕駛在車輛穩定狀態下鬆開油門後，引擎可完全關閉且以滑行方式前進。

8 代 Golf R-Line 車型擁有 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，搭配多樣駕駛模式，以及 R-Line 專屬運動化懸吊系統。

Golf 8 GTI 可選配 DCC 主動式底盤控制系統，其首度加入具備駕駛學習功能的VDM 車輛動態管理系統，整合 DCC 主動式底盤控制系統、GTI Performance 專屬前軸電子液壓式限滑差速器及 XDS 主動式電子防滑差速器。

全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統於靜止起步時間從原 3 秒提升至 10 秒。

Hatchback掀背車款



新台幣建議售價



Golf 230 eTSI Comfort



948,000元



Golf 230 eTSI Life



998,000元



上市新動優惠價 : 968,000元



Golf 230 eTSI 智能特仕版



1,028,000元



上市新動優惠價 : 1,008,000元



Golf 280 eTSI Style



1,148,000元



Golf 280 eTSI R-Line



1,228,000元



Golf 8 GTI



1,598,000元



Golf 8 GTI 熱血魅力限定版



1,733,000元



忠誠車主回饋價：1,698,000



