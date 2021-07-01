美加西部破紀錄高溫多人猝死　野火乾旱風險升高

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美國華盛頓州的奇蘭郡（Chelan County）昨天也飆到48度。
高溫讓緊急服務人員疲於奔命，根據加拿大警方和當地法醫說法，6月25日迄今，溫哥華地區至少134人猝死，整個卑詩省過去5天至少通報486人猝死，是以往這段時期正常數字的近3倍。
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示：「本週測得空前高溫，生命隨之隕落，發生野火的風險處於高危險程度。」
根據「西雅圖時報」（The Seattle Times），在西雅圖，醫師通報大量中暑受害者，至少2名年齡分別為65歲和68歲的患者因為體溫過高而喪命。
法新社報導，加州谷地、山區和沙漠地帶氣溫飆升，令人憂心強風乾燥的天候會引發野火，雷暴可能會讓美國西部多地發出火災預報。
總統拜登在華府表示，氣候變遷正在醞釀「匯集極端高溫和長期乾旱的危險」；他警告，今年發生的森林大火次數可能破紀錄，而美國的備戰工作還不夠充分。
氣候變遷導致氣溫屢屢創下新高紀錄。以全球來說，截至2019年的10年是史上最熱的10年，過去5年也是史上最熱的5年。
杜魯道說：「過去幾年，我們看到愈來愈多這種極端天氣事件。因此，現實上來看，我們知道這種熱浪不會是最後一波。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1100701