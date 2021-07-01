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美加西部破紀錄高溫多人猝死　野火乾旱風險升高

▲加拿大西部和美國西北部今天持續在破紀錄高溫下煎熬，當地數以百萬計民眾處於高溫警戒中。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大西部和美國西北部今天持續在破紀錄高溫下煎熬，當地數以百萬計民眾處於高溫警戒中。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-01 13:58:39

（中央社溫哥華30日綜合外電報導）加拿大西部和美國西北部今天持續在破紀錄高溫下煎熬，當地數以百萬計民眾處於高溫警戒中，警方通報多起可能與酷熱有關的死亡，兩國領導人也都警告有發生野火之虞。

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路透社報導，加拿大卑詩省的李頓村（Lytton）本週3度打破全國史上最高溫紀錄，昨天測得攝氏49.6度。舊紀錄是1937年在薩克其萬省（Saskatchewan）測得的45度。

美國華盛頓州的奇蘭郡（Chelan County）昨天也飆到48度。

高溫讓緊急服務人員疲於奔命，根據加拿大警方和當地法醫說法，6月25日迄今，溫哥華地區至少134人猝死，整個卑詩省過去5天至少通報486人猝死，是以往這段時期正常數字的近3倍。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示：「本週測得空前高溫，生命隨之隕落，發生野火的風險處於高危險程度。」

根據「西雅圖時報」（The Seattle Times），在西雅圖，醫師通報大量中暑受害者，至少2名年齡分別為65歲和68歲的患者因為體溫過高而喪命。

法新社報導，加州谷地、山區和沙漠地帶氣溫飆升，令人憂心強風乾燥的天候會引發野火，雷暴可能會讓美國西部多地發出火災預報。

總統拜登在華府表示，氣候變遷正在醞釀「匯集極端高溫和長期乾旱的危險」；他警告，今年發生的森林大火次數可能破紀錄，而美國的備戰工作還不夠充分。

氣候變遷導致氣溫屢屢創下新高紀錄。以全球來說，截至2019年的10年是史上最熱的10年，過去5年也是史上最熱的5年。

杜魯道說：「過去幾年，我們看到愈來愈多這種極端天氣事件。因此，現實上來看，我們知道這種熱浪不會是最後一波。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1100701

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