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戰狼外交引爆各國對中反感　北京欲調整卻怕小粉紅暴怒

▲《華爾街日報》引述內部消息指，北京希望調整過激的戰狼外交，但也擔憂會引起國內愛國民眾的不滿。（圖／美聯社／達志影像）
▲《華爾街日報》引述內部消息指，北京希望調整過激的戰狼外交，但也擔憂會引起國內愛國民眾的不滿。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-01 13:35:13

中國今（1）日舉行建黨百週年大慶，在官方媒體的報導中，中國展現了一個強大、正在崛起的大國形象，但《華爾街日報》指出，過去1年中國經歷了美中關係惡化、新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以及國際反中浪潮興起，在日益漸增的壓力下，中國官員正計畫調整最為外界詬病的「戰狼外交」，但過去內宣激起的民族主義已經讓北京陷入騎虎難下的窘境。

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《華爾街日報》週二（29）引述知情人士消息，意識到戰狼外交會導致美中關係惡化，孤立中國經濟、對國家利益造成損害，中國領導階層4月曾召開會議，計畫收回這個外交策略，但本週舉行的百年黨慶恐怕只會進一步激起國內的民族主義熱情。

戰狼外交在習近平上台（2012年）後不斷強化，在川普執政時期因為美中競爭關係而受到關注。拜登政府上台後，中國外交官曾多次呼籲美方抱持「多邊主義」不要將中國視為競爭對手，但拜登並未同中國預期，反而在許多地方進一步強硬對中，包括設立「印太沙皇」（印太事務協調官）、強化美台關係、拉攏盟友就新疆／香港人權議題譴責中國。

▲中國外交部發言人華春瑩在推特痛批美國。（圖／翻攝華春瑩推特）
▲中國外交部發言人華春瑩在去年美中互關領事館時，發表推特痛批美國。（圖／翻攝華春瑩推特）
▲中國外交部發言人趙立堅在推特發了一張澳洲士兵將阿富汗牧羊男孩裹著澳洲國旗割喉的「假畫面」，惹怒澳洲。（圖／翻攝自趙立堅推特）
▲中國外交部發言人趙立堅在推特發了一張澳洲士兵將牧羊男孩割喉的畫作，惹怒澳洲。（圖／翻攝自趙立堅推特）
▲中國駐法大使館將法國學者的帳號列入黑名單，因此用截圖的方式，辱罵對方為「小流氓」。（圖／翻攝自Twitter）
▲中國駐法大使館將法國學者的帳號列入黑名單，因此用截圖的方式，辱罵對方為「小流氓」。（圖／翻攝自推特）
《華爾街日報》報導指出，10月的G20會議有望舉行美中領導人會談，雖然中國外交官員對於安排習近平與拜登會面一事表現冷淡，但消息認為，雙方確實希望透過領導人會晤，舒緩大國間的緊張關係。

中國外交部也正在消減「戰狼」過激的表現，外交部發言人如華春瑩、趙立堅或駐外使館都擁有自己的推特（Twitter）帳號，作為大外宣的一部份，過去他們曾在社交平台上對新冠病毒溯源、法國學者關注台灣議題、澳洲駐外部隊戰爭罪等眾多議題，進行猛烈批評，惹惱了各國政府。

中國外交人員對外毫無忌憚的砲火，已經引起許多國家的不滿，據傳中國內部正在起草「外交官推特使用指南」，但同時也擔心態度放軟可能會招致大批愛國網友的憤怒。有趣的是，依照中國的網路規範，理論上這些網友無法使用推特。

▲中國國家主習近平掌權已久，外界十分關注他何時會退居幕後，亦或是持續把持朝政。資料照。（圖／翻攝自中國政府網）
▲中國國家主習近平在上個月的會議中，鼓勵官員「說好中國故事」。資料照。（圖／翻攝自中國政府網）
中國計畫調整外交政策的決定近期出現更多的線索，《華爾街日報》提到，習近平在5月的會議上，敦促官員「說好中國故事」，塑造可信、可愛、可敬的中國形象，但同時也要求他們要捍衛國家利益。

目前中國外交官還在堅持「捍衛國家利益」的指示，對外的砲火還沒有減弱的趨勢，但北京已經開始在軟化和激進的立場之間徘徊，一方面向拜登政府表達接觸的意願，另一方面要求官員要擴大中國的國際朋友圈。知情人士向《華爾街日報》透露，中國官員們正在研究如何影響外國媒體，敦促外國記者在社群媒體上為中國宣傳。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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