戰狼外交引爆各國對中反感　北京欲調整卻怕小粉紅暴怒

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戰狼外交在習近平上台（2012年）後不斷強化，在川普執政時期因為美中競爭關係而受到關注。拜登政府上台後，中國外交官曾多次呼籲美方抱持「多邊主義」不要將中國視為競爭對手，但拜登並未同中國預期，反而在許多地方進一步強硬對中，包括設立「印太沙皇」（印太事務協調官）、強化美台關係、拉攏盟友就新疆／香港人權議題譴責中國。
《華爾街日報》報導指出，10月的G20會議有望舉行美中領導人會談，雖然中國外交官員對於安排習近平與拜登會面一事表現冷淡，但消息認為，雙方確實希望透過領導人會晤，舒緩大國間的緊張關係。
中國外交部也正在消減「戰狼」過激的表現，外交部發言人如華春瑩、趙立堅或駐外使館都擁有自己的推特（Twitter）帳號，作為大外宣的一部份，過去他們曾在社交平台上對新冠病毒溯源、法國學者關注台灣議題、澳洲駐外部隊戰爭罪等眾多議題，進行猛烈批評，惹惱了各國政府。
中國外交人員對外毫無忌憚的砲火，已經引起許多國家的不滿，據傳中國內部正在起草「外交官推特使用指南」，但同時也擔心態度放軟可能會招致大批愛國網友的憤怒。有趣的是，依照中國的網路規範，理論上這些網友無法使用推特。
中國計畫調整外交政策的決定近期出現更多的線索，《華爾街日報》提到，習近平在5月的會議上，敦促官員「說好中國故事」，塑造可信、可愛、可敬的中國形象，但同時也要求他們要捍衛國家利益。
目前中國外交官還在堅持「捍衛國家利益」的指示，對外的砲火還沒有減弱的趨勢，但北京已經開始在軟化和激進的立場之間徘徊，一方面向拜登政府表達接觸的意願，另一方面要求官員要擴大中國的國際朋友圈。知情人士向《華爾街日報》透露，中國官員們正在研究如何影響外國媒體，敦促外國記者在社群媒體上為中國宣傳。
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