告別雞排王國！NONO無預警宣布「退出經營團隊」

由藝人NONO經營的副業「艋舺雞排」，不僅在台灣有許多家分店，還紅到海外去，雖然因為疫情關係，導致生意受到衝擊，但依然挺立。讓人意外的是，NONO於今（1）日稍早在臉書宣布正式退出雞排店的經營團隊。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-07-01 13:43:01
NONO在臉書寫道：「首先謝謝大家過去對艋舺雞排的支持與愛護，本人陳宣裕NONO已於2020年12月31日起，全面終止授權『元滋品牌股份有限公司』，使用本人及其他藝人國內外肖像（含照片、影片、媒體露出），正式退出艋舺雞排經營團隊。」最後則表示：「請大家繼續支持艋舺雞排。」
NONO是「艋舺雞排」的創始元老之一，擁有一半的股權，在全盛時期全台灣共有70家店，經過淘汰後，維持在40多家店左右，曾被爆料月收入高達5千萬，成功打造雞排王國，如今NONO宣布退出雞排的經營團隊，許多網友紛紛留言表示：「少了NO味」、「支持NO哥」、「艋舺雞排少了NO哥就不猛了......舺雞排」、「加油。」
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