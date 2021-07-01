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中共百年黨慶　林飛帆批：用香港人的苦難作祭

▲今（1）日是中共百年黨慶，也是香港主權移交24週年，更是《港版國安法》施行的一週年﹔民進黨副秘書長林飛帆表示，今天中共在北京歡慶百年；港府則是派上萬警力全日戒備，喊出封鎖維園，「中共的百年歡慶，其實是用香港人的苦難作祭」。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.06）
▲今（1）日是中共百年黨慶，也是香港主權移交24週年，更是《港版國安法》施行的一週年﹔民進黨副秘書長林飛帆表示，今天中共在北京歡慶百年；港府則是派上萬警力全日戒備，喊出封鎖維園，「中共的百年歡慶，其實是用香港人的苦難作祭」。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.06）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-01 13:41:37

今（1）日是中共百年黨慶，也是香港主權移交24週年，更是《港版國安法》施行的一週年﹔民進黨副秘書長林飛帆表示，今天中共在北京歡慶百年；港府則是派上萬警力全日戒備，喊出封鎖維園，「中共的百年歡慶，其實是用香港人的苦難作祭」。

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▲中國國家主席習近平，在中共百年黨慶前，首次頒授七一勳章並發表重要講話。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平，在中共百年黨慶前，首次頒授七一勳章並發表重要講話。（圖／美聯社／達志影像）

林飛帆說，以前的七一，是香港百萬人走上街頭，要求北京和港府實踐對香港的政治承諾，讓港人治港，全面普選的日子，但去年，中共趁著七一的前一晚，在6月30日深夜就頒布《港版國安法》生效。從那一刻起，香港人的政治權利就徹底被剝奪了。

林飛帆回顧過去這一年，去年《港版國安法》施行的首日，香港超過370人被捕，10人直接被用剛頒布的《港版國安法》罪名逮捕；然後「光復香港、時代革命」、「香港獨立」、「願榮光歸香港」迅速成為禁語、禁歌。

去年八月，香港《蘋果日報》創辦人黎智英與多位港蘋高層被用《港版國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪名拘補，入獄候審今年一月，港府大規模逮捕參與民主派初選的50多位民主派人士，其中47人被用《國安法》的「串謀顛覆國家政權罪」起訴，至今仍在監牢，而這裡面不乏被認為是立場相對溫和的民主派人士。

兩個禮拜前，港府再大動作派上百名警力搜索壹傳媒總部，逮捕多名港蘋高層，罪名一樣是《港版國安法》的「勾結境外勢力」，並且凍結港蘋資產，香港《蘋果日報》被迫停刊，結束了26年來自許為港人發聲的報紙。

林飛帆指出，香港支聯會副主席鄒幸彤，一個堅毅的香港新生代行動者，也在六四當天被捕，隨後獲保釋，不到一個月，就在昨晚，又被再度被捕，理由是她呼籲民眾七一上街。

林飛帆痛批，今天，中共在北京歡慶百年；港府則是派上萬警力全日戒備，喊出封鎖維園這些是，這一年來，《港版國安法》籠罩之下，香港人的處境。「中共的百年歡慶，其實是用香港人的苦難作祭。」

林飛帆說，在台灣，有些人拿中天類比港蘋、消遣政府援港行動，來合理化中共對香港的作為，個人認為這些都不值一駁，因為他們沒有人敢正視香港的遭遇，更不用說為他們做任何事情。

林飛帆也表示，自己有很多的香港朋友，從去年開始流亡，有些到了台灣，一些仍在監牢；很多人留在香港，但也失去了為改變奮鬥的希望此刻香港被噤聲，再也難以上街，如果可以會繼續為他們，再多說一些話、再多做一點事，在能力範圍內再多幫助一些人，就算能做的相比於他們正在遭遇的痛苦來說是遠遠不夠。
 

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