潘孟安好感度超越雙北市長　周春米：請大家為屏東加油

Delta變種病毒入侵屏東枋山，屏東縣長潘孟安緊急啟動全村篩檢與接種疫苗，以及各種嚴格的防疫措施，除行政院長蘇貞昌視察時給予高度肯定外，國人也注意到了潘孟安的防疫表現相當不錯。綠營大數據資料就顯示，潘孟安整體網路聲量於6月25日開始上升，且在近期發生確診案例增加的縣市中，仍有不錯表現，首長好感度也優於台北市的柯文哲和新北市的侯友宜。有意參選屏東縣長的民進黨立委周春米對此表示，屏東縣政府確實很努力，現在最重要的是就是要把疫調做好，阻絕可能的感染源，請大家一起為屏東加油。

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根據綠營大數據資料整體顯示，傳出疫情的縣市，其首長的負面聲量普遍會升高。潘孟安6月1日至6月29日的正負面聲量分別為31993和36158則，好感度（正負聲量比P/N值，計算方式為正面聲量除以負面聲量）達到0.88，即使在6月25日至6月29日屏東疫情升高甚至檢測出Delta變種病毒，潘孟安好感度仍達0.7。

周春米被問及此事表示，謝謝大家對縣長潘孟安與縣府團隊的鼓勵，但現在最重要的是把防疫工作做好，變種病毒入侵屏東，屏東就是要把疫調做清楚，擴大匡列、積極篩檢，務必把傳染源找出來阻絕在社區之外，縣府團隊念茲在茲不敢鬆懈，還有一段時間要奮戰，請大家為屏東加油。

立法院民進黨團幹事長劉世芳則表示，縣市首長的滿意度起起伏伏，南高屏的縣市首長在這次變種病毒的應對上，與指揮中心充分配合，包括做精準疫調、隔離、居簡、分流等措施，都很用心在做，但現在大家都是防疫優先，所以好感度聲量沒有特別高興或特別不高興，就是希望全國疫情控制下來，大家盡快恢復正常的生活。