超狂合夥人！李棟旭和《上流戰爭》智雅、BLACKPINK開店

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該節目以親近環境的概念，透過太陽能發電，使用自然能源，用不傷害大自然的方式與大海共存，並打造出永續性酒吧，讓民眾在海邊欣賞自然美景之餘，還可以聽到療癒的音樂。每位主持人負責的職務皆不同，李智雅擔任主廚，李棟旭則是調酒師，秀賢負責飲品與音樂，溫流準備甜點與音樂，有潛水證照的金高銀擔任大海的守護者，尹鍾信則是經理一職。
首集中，李智雅提到：「因為正在拍攝《Penthouse上流戰爭第三季》的關係，這幾天一直在又高又豪華的頂樓裡又哭又鬧大聲喊叫，生氣到雙腳無力，像這樣對一成不變的日常生活厭煩時，忍不住想起大海，然後看水發呆，讓不安的煩惱找回平靜的地方，我們盼望的在大海相遇，有美食和音樂的空間，以充滿海味的當日限定料理，每天與大海相稱的當日限定音樂，來享受美好的一天。」
節目中也意外發現李棟旭跟Rosé早已認識，原來兩人曾參加過同一場表演，眾人也驚呆李棟旭的人脈。不僅如此，李棟旭日前就曾在IG發文「高銀、Ggon、恩倬、池恩倬、其他遺漏者，平常想到哪個名字就叫妳哪個，估計一輩子都會這樣的。 時隔許久再次合作，很開心很自在，幸會 」，貼文讓粉絲回想當年韓劇《鬼怪》裡的「陰間使者」與「池恩倬」，不少網友都相當期待「鬼怪好朋友」的後續發展。《盼望的大海》每週三中午在愛奇藝國際站、friDay影音播出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！