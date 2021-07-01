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航港局主辦APEC海運專家小組會議　聚焦疫情後郵輪復甦

▲航港局召開APEC專家小組會議，聚焦討論郵輪產業疫後復興相關議題。（圖／NOWnews資料照，台南市政府提供）
▲航港局召開APEC專家小組會議，聚焦討論郵輪產業疫後復興相關議題。（圖／NOWnews資料照，台南市政府提供）

記者張志康/綜合報導

2021-07-01 14:48:48｜2021-07-01 14:49:48

交通部航港局昨（30）日以視訊方式召開一場APEC TPT-WG海運專家小組關鍵主題會議，邀集國際組織及APEC海運專家逾百名與會者，分享交流新冠疫情下的各國郵輪產業現況，以及疫後重啟郵輪產業之政策措施。

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航港局表示，2020年全球旅遊業遭新冠疫情重創，郵輪屬於人口密集、人員互動頻繁的高風險場域，更是首當其衝。APEC區域內諸多會員體如澳洲、加拿大、美國、日本、新加坡等，為郵輪產業重鎮，隨著各國進入疫苗施打，社會緩步解封，如何在推動郵輪產業復甦的同時，提升郵輪產業的韌性，為區域內各國共同的政策挑戰。

為此，航港局積極以擔任APEC海運專家小組副主席之身分，推動該專家小組針對郵輪產業復甦議題，進行深度交流，期望區域郵輪產業的復甦，可更廣泛地納入創新、韌性和包容性等要素。

與會之國際郵輪協會(CLIA)大洋洲常務董事Joel Katz表示，郵輪產業的復甦，仰賴郵輪產業、政府、健康衛生單位與港口等之通力合作，國際郵輪業已有共識，將以乘客、組員與目的地之健康安全為優先考量，分階段地邁向復航。

日本國土交通省處長HIRASAWA Ko表示，去年底日本已針對郵輪安全與健康發布中期檢視報告，亦持續進行人員訓練，提升疫後郵輪運作之能力。

新加坡旅遊局郵輪業務主任Annie Chang則提到，由於旅遊需求持續強勁，估計未來一兩年間，郵輪載客率將可回到疫前約8成的水平。

另外，泰國林查班港支援服務處主任Tienchai Makthiengtrong亦表示，泰國正推動「普吉島沙盒模式」，有條件地向完整接種疫苗者開放旅遊服務。

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