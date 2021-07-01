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打過mRNA疫苗又染疫？美CDC研究：病毒量低40%、少躺2天

▲美國疾病管制與預防中心(CDC)最新研究發現，接種mRNA疫苗後若不幸仍染疫，病患者體內的病毒量也會比未接種者少，亦能縮短病程。（示意圖／Pixabay）
▲美國疾病管制與預防中心(CDC)最新研究發現，接種mRNA疫苗後若不幸仍染疫，病患者體內的病毒量也會比未接種者少，亦能縮短病程。（示意圖／Pixabay）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-01 14:56:41

新冠肺炎肆虐全球，雖然接種疫苗不代表100%不會被感染，但目前多數研究都顯示，疫苗對預防重症和死亡，仍有一定的保護作用。美國疾病管制與預防中心(CDC)最新研究就發現，接種mRNA疫苗後若不幸仍染疫，病患者體內的病毒量也會比未接種者少，亦能縮短病程，詳細結果已於上月30日發表於《新英格蘭醫學雜誌》(New England Journal of Medicine)。

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報告指出，研究團隊在去年12月至今年4月間，針對3975名公衛前線工作人員進行調查，發現204名篩檢呈陽性的確診者中，有5人已完整接種輝瑞或莫德納疫苗，11人部份接種，156人未接種，另外排除了32名疫苗接種狀態不確定者(接種第1劑後未滿14天)。

研究結果發現，部分或完整接種疫苗的16名確診者，他們鼻腔內檢測到的病毒載量，平均比未接種疫苗的156名確診者，少了約40%，發燒風險也降低了58%，就連症狀持續的時間也較短，臥床時間減少2.3天。

研究也指出，接種過mRNA疫苗的人，在感染超過一週後，仍被檢測到病毒的風險也降低了66%。

研究結論聲稱，結果顯示，經過授權的mRNA疫苗對於預防成年人感染新冠病毒相當有效，也明顯降低突破性感染個案的病毒載量、發熱症狀和疾病持續時間。

▲美國CDC近日於國際期刊上發表有關打過mRNA疫苗又染疫的研究報告。（圖／翻攝自新英格蘭醫學雜誌官網）
▲美國CDC近日於國際期刊上發表有關打過mRNA疫苗又染疫的研究報告。（圖／翻攝自新英格蘭醫學雜誌官網）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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