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金點新秀年度最佳設計獎出爐　樹科大二組作品獲殊榮

▲樹德科大2組作品榮獲年度最佳設計獎殊榮，「你是一隻胖倉鼠」遊戲畫面截圖。（圖／樹德科大提供）
▲樹德科大2組作品榮獲年度最佳設計獎殊榮，「你是一隻胖倉鼠」遊戲畫面截圖。（圖／樹德科大提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-07-01 15:00:12

由經濟部與教育部共同指導、經濟部工業局主辦、台灣設計研究院及台灣優良設計協會執行的「金點新秀設計獎」，在官網公布得獎名單，今年有66校144系，共5,952件作品報名參賽，最後選出113件獲獎作品。樹德科大2組作品榮獲年度最佳設計獎殊榮，分別是「數位互動設計類」的「你是一隻胖倉鼠」與「時尚設計類」的「全球性警報-W Energy Overload 」。

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今年「金點新秀設計獎」共頒發9件「金點新秀年度最佳設計獎」、45件「金點新秀設計獎」、3件「金點新秀循環設計特別獎」及56件「金點新秀贊助特別獎」，樹德科大一舉摘下2件大獎項，實力備受肯定。「金點新秀年度最佳設計獎」是該類評審團最高評價之作品，每件可獲10萬元獎勵。

▲「全球性警報-W」作品，整體以數位印花貫穿，服裝版型以機能性服裝表現。（圖／樹德科大提供）
▲「全球性警報-W」作品，整體以數位印花貫穿，服裝版型以機能性服裝表現。（圖／樹德科大提供）
「你是一隻胖倉鼠」由動遊系主任鄧樹遠指導，設計團隊有謝文偕、林俊利、葉岱昀、陳家弘、楊詠恩5人，該作品亦同獲「2021放視大賞」銅獎。作品以2D像素風冒險遊戲，透過操作惡魔化身成的胖倉鼠，收集散落各地的能量碎片，找回胖倉鼠失去的記憶，此外倉鼠可變身成「肌肉猛鼠」或是 「長腿妖怪」等，運用變身能力解決各種難題，藉由對話、探索、戰鬥的過程，拼湊出胖倉鼠過往的真相。

「全球性警報-W Energy Overload 」由流設系專任教師吳婉渟指導，設計團隊有謝鎧如、張雅婷、王俊傑、方曉恩、鄭伃庭5人。設計理念以「電磁波敏感症」為主題，將其症狀具象化並延伸擴大強烈表達對人體的警示效果。布料材質使用多變並結合數位印花，花樣轉換分為三類，第一項以電磁波波紋曲線做變化、第二項干擾腦部的意象以點陣的方式表現、第三項加入品牌識，該作品在「2021臺北時裝週」亦大獲好評。

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