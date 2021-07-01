金點新秀年度最佳設計獎出爐　樹科大二組作品獲殊榮

由經濟部與教育部共同指導、經濟部工業局主辦、台灣設計研究院及台灣優良設計協會執行的「金點新秀設計獎」，在官網公布得獎名單，今年有66校144系，共5,952件作品報名參賽，最後選出113件獲獎作品。樹德科大2組作品榮獲年度最佳設計獎殊榮，分別是「數位互動設計類」的「你是一隻胖倉鼠」與「時尚設計類」的「全球性警報-W Energy Overload 」。





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今年「金點新秀設計獎」共頒發9件「金點新秀年度最佳設計獎」、45件「金點新秀設計獎」、3件「金點新秀循環設計特別獎」及56件「金點新秀贊助特別獎」，樹德科大一舉摘下2件大獎項，實力備受肯定。「金點新秀年度最佳設計獎」是該類評審團最高評價之作品，每件可獲10萬元獎勵。





▲「全球性警報-W」作品，整體以數位印花貫穿，服裝版型以機能性服裝表現。（圖／樹德科大提供）

「全球性警報-W Energy Overload 」由流設系專任教師吳婉渟指導，設計團隊有謝鎧如、張雅婷、王俊傑、方曉恩、鄭伃庭5人。設計理念以「電磁波敏感症」為主題，將其症狀具象化並延伸擴大強烈表達對人體的警示效果。布料材質使用多變並結合數位印花，花樣轉換分為三類，第一項以電磁波波紋曲線做變化、第二項干擾腦部的意象以點陣的方式表現、第三項加入品牌識，該作品在「2021臺北時裝週」亦大獲好評。



