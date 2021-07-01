疫情衝擊車市　6月新車銷售創12年新低

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車商表示，6月受全國三級防疫警戒影響，民眾普遍避免外出，減少社交接觸機會，導致展示間來店客數量大幅減少，整體車市買氣受挫。
業者指出，商用車因於宅經濟物流需求提高，豪華車品牌受惠於前幾個月缺車，6月來車満足等待已久的客戶，豪華車占比拉升至27.4%，明顯高於今年前5月的21.6%，可以説是疫情下影響較輕微的例外情況。
觀察6月前10大品牌表現，龍頭廠TOYOTA掛牌6329輛，較去年同期衰退高達47.1%，幾近腰斬，月減也有20.4%，市占率掉到22.7%；賓士則較去年同期逆增6.3%獨強，單月掛牌數2467輛，擠進第2名；MITSUBISHI、LEXUS、CMC分居3至5名。6至10名依序為FORD、BMW、NISSAN、HONDA及VW。
和泰汽車表示，TOYOTA加計LEXUS登錄掛牌總數為7996輛，雙品牌市占率28.6%；期望疫情趨緩後，7月銷售目標挑戰1萬輛。
和泰指出，受疫情影響，不僅一般客戶暫時觀望，在營業車及租賃車客戶的購車計劃也都暫緩，造成整體銷售未達預期目標，但Corolla Cross、RAV4、Altis三大主力車款仍穩居乘用車最暢銷的前3名。
展望7月車市，車商表示，疫情影響應是短期因素，受惠於近期本土疫情已經呈現趨緩現象，三級警戒若於7月12日後解封，屆時就可望提升民眾消費信心。加上各大車廠目前都擴大販促優惠來吸引消費者，預期7月總市場銷售可達3.5萬輛，相較去年下滑2成。（編輯：張良知）1100701