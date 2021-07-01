COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情衝擊車市　6月新車銷售創12年新低

▲全國三級防疫警戒持續，6月車市急凍，新車掛牌數僅剩2.79萬輛。（圖／NOWnews資料照，記者劉士成攝）
▲全國三級防疫警戒持續，6月車市急凍，新車掛牌數僅剩2.79萬輛。（圖／NOWnews資料照，記者劉士成攝）

中央社

2021-07-01 16:30:36

（中央社記者韓婷婷台北1日電）全國三級防疫警戒持續，6月車市急凍，新車掛牌數僅剩2.79萬輛，較去年同期衰退32.5%，月減18.8%，遠低於原先預期的3.5萬輛，並創下2009年來12年新低；業者期待7月解封後買氣好轉，目標3.5萬輛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據監理所資料，今年6月新車掛牌數2萬7930輛，年減32.5%，月減18.8%；累計1至6月總市場規模為22萬1809輛，較去年仍小幅成長5.7%。

車商表示，6月受全國三級防疫警戒影響，民眾普遍避免外出，減少社交接觸機會，導致展示間來店客數量大幅減少，整體車市買氣受挫。

業者指出，商用車因於宅經濟物流需求提高，豪華車品牌受惠於前幾個月缺車，6月來車満足等待已久的客戶，豪華車占比拉升至27.4%，明顯高於今年前5月的21.6%，可以説是疫情下影響較輕微的例外情況。

觀察6月前10大品牌表現，龍頭廠TOYOTA掛牌6329輛，較去年同期衰退高達47.1%，幾近腰斬，月減也有20.4%，市占率掉到22.7%；賓士則較去年同期逆增6.3%獨強，單月掛牌數2467輛，擠進第2名；MITSUBISHI、LEXUS、CMC分居3至5名。6至10名依序為FORD、BMW、NISSAN、HONDA及VW。

和泰汽車表示，TOYOTA加計LEXUS登錄掛牌總數為7996輛，雙品牌市占率28.6%；期望疫情趨緩後，7月銷售目標挑戰1萬輛。

和泰指出，受疫情影響，不僅一般客戶暫時觀望，在營業車及租賃車客戶的購車計劃也都暫緩，造成整體銷售未達預期目標，但Corolla Cross、RAV4、Altis三大主力車款仍穩居乘用車最暢銷的前3名。

展望7月車市，車商表示，疫情影響應是短期因素，受惠於近期本土疫情已經呈現趨緩現象，三級警戒若於7月12日後解封，屆時就可望提升民眾消費信心。加上各大車廠目前都擴大販促優惠來吸引消費者，預期7月總市場銷售可達3.5萬輛，相較去年下滑2成。（編輯：張良知）1100701

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
85.45%14.55%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.61%82.39%
2021-06-29-2021-07-03

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.51%7.49%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
84.3%15.7%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.36%90.64%
2021-06-28-2021-07-01
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀