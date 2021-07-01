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台股創高後又回落收17713點　三大法人賣超逾225億元

▲台北股市1日終場小跌41.52點，跌幅0.23%，收在17713點，成交金額新台幣6424億元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市1日終場小跌41.52點，跌幅0.23%，收在17713點，成交金額新台幣6424億元。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2021-07-01 15:15:58

美股道瓊指數昨（30）日上漲0.61%，帶動台北股市今（1）日早盤再攻高，早盤最高來到17863點，但沒多久又戲劇性急挫來到盤下最低17644點，高低差達219點，尾盤指數未拉回，終場小跌41.52點，跌幅0.23%，收在17713點，成交金額新台幣6424億元。三大法人合計賣超225.38億元，其中自營商賣超31.74億元、投信賣超14.16億元、外資及陸資(不含外資自營商)賣超179.68億元。

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台美貿易暨投資架構協定 (TIFA) 會議完美落幕，行政院表示會中達成多項共識，也會成立工作小組持續溝通討論，其中將擴大疫苗與半導體部分的合作。而美股走揚，而台北股市今日早盤表現亮眼，最高來到17863點，但隨後賣壓湧現，又立即跳水到17644點，高低差超過200點。

權值股台積電今日走勢綠多過紅，最高點出現在開盤後的597元，終場跌2元，收在593點，跌幅0.3%。鴻海收在平盤112元，聯發科、聯電跌幅近1%與近2%。而國巨溢價10%合併奇力新，攜手攻高階應用市場，國巨開高後震盪，但整體表現相對強勢，終場漲0.3%，來到557元。奇力新收在106元，漲幅近5%。

至於原物料族群部分開高走低，貨櫃三雄陽明、長榮與萬海雖然一度下挫甚至來到盤下，但買盤氣勢仍高，分別收漲7%、8%與4%，收在196元、213元與336元。鋼鐵族群兩樣情，其中燁興、燁輝、志聯、千興、新鋼、運錩飆漲停，但中鋼、東和、高興昌、第一銅、春雨、春源、中鋼構都開高走低，收在盤下。

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贊成，針對電高峰拉長期限才有感
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重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
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2021-06-27-2021-07-01

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不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
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2021-06-28-2021-07-01

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滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
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