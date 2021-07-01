性侵案大翻盤！83歲男星蹲2年牢被釋放　喊「堅持清白」

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據外媒報導，賓州的最高法院在裁決書中提到，比爾的律師曾與前州檢察官針對在民事訴訟中所提出的證據達成不起訴協議，但後來檢方卻以此起訴並定罪，法官認為違反程序，也認為安德芮許多證詞與案件無關，所以撤銷了比爾的罪名，並將他立即釋放。比爾被釋放後，在社群媒體上發文：「我從來沒有改變過我的立場，也沒有改變我的故事， 我堅持我的清白。」
比爾寇斯比是在「#Me Too」運動中，第一個因為性侵被叛有罪的名人。他遭釋放後，引起不少人反對，而檢方僅表示，希望這一裁決不會影響受害者對性侵犯的舉報。
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