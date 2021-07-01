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性侵案大翻盤！83歲男星蹲2年牢被釋放　喊「堅持清白」

▲比爾寇斯比的性侵案翻盤，賓州最高法院下令立刻釋放比爾。（圖／翻攝比爾寇斯比臉書）
▲比爾寇斯比的性侵案翻盤，賓州最高法院下令立刻釋放比爾。（圖／翻攝比爾寇斯比臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-01 15:29:35｜2021-07-01 16:26:32

83歲的美國諧星「天才老爹」比爾寇斯比（Bill Cosby），在2004年時下藥性侵天普大學前女員工，罪名成立因此在2018年9月入獄服刑。不過日前賓州最高法院推翻了此案的判決，下令立刻釋放比爾，引起熱議。

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比爾寇斯比因演出《天才老爹》影集打開知名度，之後更受封「國民老爹」，但他卻被指控犯下性騷擾、性侵案件，可是都因為相關證據不足，無法起訴。直到2004年時，天普大學前員工安德芮康斯坦出面指控，讓檢方終於提起告訴，到2018年才被定罪。

據外媒報導，賓州的最高法院在裁決書中提到，比爾的律師曾與前州檢察官針對在民事訴訟中所提出的證據達成不起訴協議，但後來檢方卻以此起訴並定罪，法官認為違反程序，也認為安德芮許多證詞與案件無關，所以撤銷了比爾的罪名，並將他立即釋放。比爾被釋放後，在社群媒體上發文：「我從來沒有改變過我的立場，也沒有改變我的故事， 我堅持我的清白。」

▲比爾寇斯比的性侵案翻盤，賓州最高法院下令立刻釋放比爾。（圖／翻攝比爾寇斯比臉書）
▲▼比爾寇斯比（上圖右、下圖）在臉書發文感謝賓州最高法院的判決。（圖／翻攝比爾寇斯比臉書）
▲比爾寇斯比的性侵案翻盤，賓州最高法院下令立刻釋放比爾。（圖／翻攝比爾寇斯比臉書）
比爾寇斯比是在「#Me Too」運動中，第一個因為性侵被叛有罪的名人。他遭釋放後，引起不少人反對，而檢方僅表示，希望這一裁決不會影響受害者對性侵犯的舉報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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