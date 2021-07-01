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補習班、安親班紓困　教育部：申請逾8千件

▲教育部表示，針對補習班及安親班推出的紓困補貼，申請案已超過8千件。（圖／NOWnews資料照）
▲教育部表示，針對補習班及安親班推出的紓困補貼，申請案已超過8千件。（圖／NOWnews資料照）

記者張志康/綜合報導

2021-07-01 15:28:07

全國疫情3級警戒延續至7月12日，補習班、安親班經營大受打擊。對此，教育部今（1）日表示，推出的紓困補貼目前已有8370件申請案，將採從速、從寬、從優、從簡原則審查。

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教育部6月初公布補習班、兒童課後照顧服務中心（安親班）的紓困方案，按營運狀況及全職員工人數，提供員工薪資及營運成本補貼，採線上申請。到今日為止，已有8370件申請，完成初審計5464件，教育部表示將加速複審。部分業者向媒體反映，申請補貼被打回票，或被要求補正資料。教育部解釋，多數補件原因是營業額減少證明資料數據有誤、切結書不完整。

依教育部紓困方案的申請規定，業者須今年5月到7月任一個月營業額，較今年3到4月月平均或民國108年同月營業額減少達50％。教育部希望業者儘速提出補正資料，未獲通過的申請案，也可於收受通知後7個工作日內提出申復。

除補貼外，今年教育事業機構紓困貸款額度也從新台幣500萬元提高為600萬元，並加碼補助貸款利息。據教育部統計，目前核准融資金額已達1.67億元。受理期間自公告日起至110年8月31日止或經費用罄為止。

教育部表示，為讓更多業者順利申請貸款，已於日前行文金融機構等單位，明定申貸佐證資料可包含立案證書、財務報表等，並協調相關單位加速核貸。至於貸款利息補貼的細節，預定本周公告並受理申請。

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