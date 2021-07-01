台灣進口美豬！美國跨黨派議員支持TIFA復談 外交部感謝
第11屆美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議上(6)月30日透過線上視訊會議方式召開。針對美國42位跨黨派議員聯名致函美國貿易代表支持TIFA復談，外交部表達誠摯感謝。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-01 15:44:54｜2021-07-01 16:16:38
外交部發言人歐江安表示，由美國聯邦參議院情報委員會主席華納（Mark Warner, D-VA）及共和黨首席議員魯比歐（Marco Rubio, R-FL）領銜，共有42位美國跨黨派參議員於6月29日聯名致函美國貿易代表戴琪（Katherine Tai)，強調台灣已於去年8月宣布放寬美國牛豬進口限制，目前為美方善意回應並展開談判的時機；聯名的參議員也肯定美國貿易代表署落實重啟台美TIFA會談的承諾，籲促USTR為未來簽署台美自由貿易協定（FTA）努力奠定根基。
外交部指出，去年10月有50位美國聯邦參議員聯名致函當時的美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）支持深化台美經貿關係；在本屆美國新國會開議後，再度有42位跨黨派參議員聯名致函新任美國貿易代表，包括多位重量級的參議員，例如與拜登總統關係密切、剛訪台的參院紀律委員會主席昆斯（Chris Coons, D-DE)、參院共和黨黨鞭圖恩（John Thune, R-SD）等多位領導階層參議員。對於美國國會對台灣友好的聯邦議員再次力挺強化台美經貿關係，外交部表達誠摯感謝。
外交部表示，第11屆TIFA會談已於6月30日透過視訊方式舉行，會議成果豐碩，奠定台美經貿關係重大里程碑。外交部將在美國對台灣具有跨黨派支持的深厚基礎上，持續與國內相關部會共同深化台美經貿夥伴關係。