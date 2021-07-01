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宅經濟帶動居家健康飲食風潮 科技公司推動「自煮管理」

▲紅崴科技集團創辦人謝進興(右)，總經理謝宗憲共同為新開發產品「紅崴168信息能冷凍熟水餃」開箱（圖/記者張振興攝，2021,07,01）
▲紅崴科技集團創辦人謝進興(右)，總經理謝宗憲共同為新開發產品「紅崴168信息能冷凍熟水餃」開箱（圖/記者張振興攝，2021,07,01）

記者張振興/台南報導

2021-07-01 15:39:35

全台防疫三級警戒下民眾外出意願降低反而帶動宅經濟商機，方便快速的冷凍食品成為民眾採買的熱門選項。台南在地企業紅崴科技在疫情期間仍不斷開發新產品，日前於這波疫情風暴中推出冷凍熟水餃及黑豆純釀醬油，主打健康、方便、快速的國民美食，向民眾力推在家「自煮管理」的養生新食代。

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紅崴的168信息能冷凍熟水餃堅持不添加味精、防腐劑、人工色素外，內餡選用無添加瘦肉精的台灣豬肉。紅崴科技集團創辦人謝進興特別表示，紅崴168信息能冷凍熟水餃中的水與醬油，都是經過紅崴獨家量子科技的信息能共融技術轉殖而成，且熟水餃配合的奇美食品廠是通過HACCP與ISO驗證，讓民眾居家防疫的同時也能吃到方便、安心且健康的美食！

▲「紅崴168信息能冷凍熟水餃」第一波已售出7500包好成績（圖/記者張振興攝，2021,07,01）
▲「紅崴168信息能冷凍熟水餃」第一波已售出7500包好成績（圖/記者張振興攝，2021,07,01）
 

紅崴科技面對受到疫情衝擊，依舊持續開發不同類別、並有利於人體健康的產品，在眾人足不出戶的情況下，讓養生保健從廚房開始，僅需短短6分鐘，就能讓全家人吃上一餐營養又健康的美食。就連吃水餃必備的醬油，紅崴科技也很有一套，168信息能黑豆純釀醬油採用雲林西螺所產的黑豆，且僅使用鹽、糖、水與酵母進行甕釀製作，不添加任何食用色素與防腐劑，最後再經過獨家量子科技的信息能技術，生產出來的黑豆醬油甘甜自然不死鹹，用來拌炒、沾醬都合適，與新推出的熟水餃一起食用更加美味。

▲獨家量子科技製作的168信息能黑豆純釀醬油，甘甜不死鹹，是吃水餃的好搭配（圖/記者張振興攝，2021,07,01）
▲獨家量子科技製作的168信息能黑豆純釀醬油，甘甜不死鹹，是吃水餃的好搭配（圖/記者張振興攝，2021,07,01）
 

謝進興表示，紅崴168信息能冷凍熟水餃開放預購後，在短短15日內即售出7500包的好成績，相信未來定能開創一股新的居家健康飲食風潮。公司也將繼續努力，開發出更多利於人民健康的產品！

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