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女星「上下全露」PO小帳　粉絲激增加碼遮臉18禁影片

▲瀧內公美片中在「小帳」上傳遮臉的18禁影片。（圖／采昌）
▲瀧內公美片中在「小帳」上傳遮臉的18禁影片。（圖／采昌）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-01 21:00:00

瀧內公美在新片《私慾帳號》中情慾解放，不僅在社群網站上另開18禁「分身小帳」，更為了增加追蹤人數，專門在小帳內張貼不露臉上半身照、下半身內褲照，甚至食髓知味加碼上傳不露臉性愛影片，她原本只是想當網紅，沒想到最後迷失自我淪為「網黃」，讓人看得瞠目結舌。瀧內透露私下沒有使用社群網站，如果真的開了一個「小帳」，笑言不會貼香豔照，只會抱怨工作跟看狗狗的相關貼文。

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▲瀧内公美透露如果要開小帳，貼文應該只會埋怨工作。（圖／采昌）
▲瀧內公美透露如果要開小帳，貼文應該只會埋怨工作。（圖／采昌）
瀧內公美表示沒使用社群帳號，是完全的新手，她說：「因為沒有使用，感覺這個角色離我很遠，也很好奇會開設『小帳』的人，到底是什麼心態。為了準備角色，我到處跟有使用的人打聽，只是大家好像都很保密地跟我說：『通常不會有這種事啦！』」至於被問到如果擁有「小帳」會做什麼事？瀧內笑回：「因為我很喜歡法國鬥牛犬，所以想一直看狗狗，但最終還是會埋怨工作吧。」

瀧內公美在片中除了香豔火辣的情慾戲，更有不少情感細膩的內心戲，角色的發揮空間頗大，讓她演來十分過癮。其中一幕在大街上跑步的場面，透過她細膩的表情變化，呈現出角色的內心矛盾與拉扯。據悉，該場面讓瀧內從當天凌晨2點就進行準備，直到正式拍攝已經快要天亮。

▲瀧内公美拍攝跑步場面，凌晨2點就開始準備。（圖／采昌）
▲瀧內公美拍攝跑步場面，凌晨2點就開始準備。（圖／采昌）
《私慾帳號》導演加藤卓哉透露，因為觀賞廣木隆一執導的《她的東京應召週末》而認識了瀧內公美，他說：「她是個能夠完美演繹人性弱點與脆弱的女演員，所以想請她來詮釋這個角色。」導演也坦言：「沒想到實際與她見面後，我們就進行各式各樣的意見交流；加上這次的製作團隊都是男性，所以能獲得女性的寶貴意見，對這部作品很有幫助。」

《私慾帳號》劇情描述服飾店店長真知子（瀧內公美 飾），在職場上努力表現自我，卻必須面對年輕又有魅力的後輩即將超越自己的事實，她對此感到心力交瘁，唯有躲進社群網站的虛擬世界，才能讓她釋放現實生活中的壓力與煩惱。面對帳號追蹤數始終不見起色，她索性開設另外一個「小帳」，專門發布自己不露臉的火辣身材照。隨著一張張香豔火辣的裸照陸續公開，這個小帳也意外爆紅，粉絲數逐日激增。當她沉迷於現實所無法帶來的虛榮感時，一位名叫Yuto（神尾楓珠 飾）的年輕網友私訊她，兩人並在見面後一夜激情。原以為只是露水情緣的真知子，隨後卻在現實生活中，以意想不到的方式再次遇見了Yuto。

該片將以PVOD首映方式，於7月9日起在中華電信MOD、中華電信Hami Video、台灣大哥大myVideo、遠傳friDay影音等平台上架。

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