竹北市代會續推「紓困普發現金」案　兩立委同框力挺

我是廣告 請繼續往下閱讀
參與連署的市民代表們表示，自5月15日進入全國三級警戒，至今已經一個半月，各行各業大受衝擊，新竹縣已有2間幼兒園面臨倒閉，還有1間補教業已經申請撤照，未來更可能出現倒閉潮，餐飲業者也進入了寒冬，還有許多弱勢勞工成為「紓困孤兒」，無法跨過紓困補助門檻。正因為紓困方案有太多缺口，迫切需求的人數，遠超過想像，所以「普發紓困現金」的方向是正確的，「這是救急，不是救窮！」
立委林為洲舉例，有位在市場打零工的單親媽媽哭訴，她帶著兩個就讀國中、高中的孩子艱苦度日，現在連工作機會都沒了，卻完全領不到任何補助，非常的可憐；但事實上，像這樣急需政府補助照顧的人很多。
「取之於民，用之於民。」林為洲表示只要財源充足、沒有負債、不需中央補助，單靠地方稅收、累積下來的存款足以支應的情況下，就應該普發現金、振興經濟，「人民需要的時候，就要拿出來用，正是古代開倉賑民的精神。」林為洲也曾與新竹縣長楊文科以及縣府財政處長黃國峯討論過，確認普發紓困現金的適法性。
先前中國國民黨立院黨團曾經提出「全民普發一萬元」紓困方案，可惜遭到否決，立委林思銘表示非常遺憾，表示只要地方財政收支穩定，就適合全民普發現金，可以節省行政成本、社會成本，絕對是符合民心、民意的良善美意。
林啟賢說明，「萬元紓困金」並不是憑空亂喊，是經過計算評估的，竹北市公所市庫目前有４４億３千萬元存款，未付款大約１３億，實施現金紓困絕肯定綽綽有餘，不會造成任何財政負擔，也沒有債留子孫的問題；錢，當然要花在刀口上，面對緊急特殊時刻，平時繳稅的平民百姓，現在就是最需要政府照顧的時候，正應該把錢用來應急！如果民眾都吃不飽了，還要把錢留下來蓋公園、蓋停車場有什麼意義？事情當然要分輕重緩急！
市民代表林宇洋指出，在疫情嚴峻時刻，普發紓困現金才可以解除市民的燃眉之急，不但世界各國，如美國、日本、韓國、新加坡、香港及澳洲早已採取直接發放現金或消費券給予個人或家庭，我國彰化縣的花壇鄉、大村鄉以及苗栗縣的獅潭鄉，也都有發放紓困金之前例可循。因次這次會將「竹北市因應新冠肺炎普發振興經濟紓困金自治條例」排入議程，要求市公所依照程序到議事堂來，向代表會以及全體市民針對財政狀況進行專案報告，詳列市公所的財政收支項目，詳細說明「普發紓困現金」可行性。
「普發一萬元只是上限目標。」竹北市民代表會副主席葉信輝表示，如果市長、市公所有聽見民眾鄉親的聲音，願意解決市民的苦難，要如何執行、金額多寡或是執行細節都可以跟代表會來共同討論，尋找最佳方案，「只要能振興經濟、紓解民困，我們代表會絕對樂觀其成。」
同時，代表林祺烜、林宇洋、鄭建村、曾美琴、蔡蕥鍹等人也不分黨派，一起錄製影片表態支持；針對普發現金紓困案，有些代表提出不同金額的版本，也有人表示需要排富，但基本紓困原則不變，異口同聲表達「苦民所苦」的同理心。