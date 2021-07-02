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長照機構受疫情衝擊！哈林捐贈要價500萬元防疫物資

▲哈林捐了防疫物資給雙北200多家長照機構。（圖／NOWnews資料照）
▲哈林捐了防疫物資給雙北200多家長照機構。（圖／NOWnews資料照）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-02 08:00:00

全國疫情警戒第三級延長至7月12日，醫療、防護裝備的需求與日俱增，許多藝人紛紛出資幫忙，藝人哈林庾澄慶特別攜手醫療機構齊做愛心，共同捐贈一批價值超過500萬元的防疫物資給雙北200多家長照機構，所捐物資包含N95口罩、隔離衣、護目鏡等個人防護用品。 

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庾澄慶表示：「我是真心希望防疫物資可以確實提供給需要幫助的單位，也注意到在疫情下仍有許多我們看不見或亟需幫助的角落。特別是，高齡長輩是疫情下容易受到感染的高危險群，而站在第一線的社工人員也是很辛苦，他們並沒有因為疫情而停止付出，依然每天外出送餐支持老人家的生活。我由衷希望透過這一點小小的心意幫助需要幫助的人，和大家相守相護！」

▲哈林庾澄慶捐贈防疫物資給長照機構。（圖／美德醫療提供）
▲▼哈林庾澄慶捐贈防疫物資給長照機構。（圖／美德醫療提供）
▲哈林庾澄慶捐贈防疫物資給長照機構。（圖／美德醫療提供）
而知名醫療集團執行長也表示：「我們長期製造並銷售個人防護裝備（PPE），又為國內許多大型醫院提供後勤服務，深切瞭解社會上存在許多弱勢族群與被忽視的角落，他們面對疫情，受到衝擊更甚。這次很高興再次受到哈林哥的邀約，一方面希望能即時將防疫物資送到需要的人手中，一方面也期盼能拋磚引玉，讓社會大眾關注長照機構及社福機構的防疫需求。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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