「理工學霸」棄矽谷500萬年薪返台 怨在美遭種族歧視
被「理工學霸」耽誤的樂壇創作新人大胖，力邀李芷婷跨刀，為自己主打歌《未定義》獻聲，兩人同樣斜槓、同樣不被定義標籤的特質，為首次合作這首帶有濃厚EDM音樂元素的《未定義》激起經驚人火花。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-07-01 22:00:00
頂著南加大電機系碩士畢業光環，大胖捨矽谷500萬年薪，返台發行首張個人創作專輯《Undefined 未定義》，他有著長達7年在美西夜店駐店DJ身分，並接連與方文山、大支、歐陽靖合作，斜槓身分加上本身是個有著180公分、109公斤身形壯碩的彪形大漢，集「無法定義」元素於一身的大胖特別把專輯定名為「未定義」，並以此延伸出整張專輯想要闡述「任何人不該被標籤化」的概念。
同名主打歌《未定義》其實是大胖先前住在美國有感於周遭生活有很多因種族、膚色、性別或疾病而「被定義」甚至產生歧見而產生靈感寫出，他表示：「這一年多全球的疫情嚴峻，很多外國人都覺得這是Chinese Virus，也讓住在美國的黃種人『被貼標籤』的情況很嚴重，甚至因為害怕而被仇視的事件層出不窮，讓我去年在美國疫情剛爆發時走在路上都很緊張；有幾次去餐廳買餐，服務生還會無視你不幫忙點餐，超級無奈。」
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