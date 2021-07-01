▲ 致敬地表最速！Rolls-Royce Wraith & Dawn Black Badge Landspeed 登場！唯「一」限量明年第一季登台

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Rolls-Royce 的精神是無限制的客製化，從眾所周知的 Bespoke 客製化到近期重啟的 Coachbuild 全車體客製化並帶來了獨一無二的並榮登全世界最貴車價的 Boat Tail。而這次 Rolls-Royce 帶來 Wraith 和 Dawn Black Badge Landspeed（陸地極速）限量版本，而每一次推出的限量版本背後都有著偉大的故事，這一次將由 Wraith 和 Dawn 領軍將故事呈現揮灑。
一個多世紀以來，無論在陸地還是水上，Rolls-Royce 與世界最高速度記錄的創造始終息息相關。瑪律科姆·坎貝爾爵士（Sir Malcolm Campbel）可謂名聲赫赫。但另一位使用 Rolls-Royce 引擎創造三項陸地速度記錄的英雄—喬治·艾斯頓，相較而言，卻在很大程度上被歷史所淡忘。
喬治·艾斯頓集劍橋大學畢業生、賽車手、天才發明家和工程天才多重身份於一身。19 世紀 30 年代後期，喬治·艾斯頓駕駛搭載兩台Rolls-Royce R 型 V12 引擎的八輪車型—Thunderbolt，三度打破世界陸地速度記錄。然而，歷經 80 多載風雨，他和傳奇車型 Thunderbolt 卻已然被淡忘。
Rolls-Royce 旨在憑藉 Wraith Black Badge 和 Dawn Black Badge Landspeed 典藏版的推出，喚起世界對這位英雄非凡成就的記憶。Rolls-Royce 也以此重述喬治·艾斯頓和他傳奇賽車 Thunderbolt 的精彩故事。
傳奇的誕生，創造三項陸地極速紀錄的偉大保持人
喬治·艾斯頓出生於 1897 年。自孩童時代，喬治就癡迷於賽車運動。上學期間他曾參加汽車（以化名參賽）和摩托車的賽車比賽。喬治·艾斯頓在劍橋大學三一學院的工程學位因第一次世界大戰而中斷。他在戰爭中表現出色，晉升為上尉軍銜並榮獲軍事十字勳章。 19 世紀 20 年代和 30 年代，喬治·艾斯頓一直在研發和駕駛賽車。他作為一位才華橫溢的發明家，擁有多項專利，尤其是在器械增壓領域。
1935 年，喬治·艾斯頓成為首批前往美國猶他州博納維爾鹽灘的英國賽車手之一。在那裡，他創造了新的 24 小時和 48 小時耐力速度記錄，獲得了授予“陸海空具有傑出技能、勇氣和行為的英國國民”。1937 年，喬治回到鹽灘，繼續駕駛他的賽車Thunderbolt 創造了三項世界級陸地速度記錄。這台了不起的機器搭載三個車軸、八個車輪，重達 7 噸。該車身由鋁製成，表面帶有大型三角形尾翼。
Rolls-Royce 打造 Landspeed 致敬喬治·艾斯頓的成就、創新和勇氣
Rolls-Royce Wraith 和 Dawn Black Badge Landspeed 這兩款典藏版車型均採用精心打造的雙色設計，將黑鑽石金屬色（Black Diamond Metallic）與新的客製化配色博納維爾藍（Bonneville Blue）結合在一起。這一配色在 Landspeed 典藏版的展現可謂極具意義，在陽光照耀下，該配色由淺藍色慢慢轉換到銀色，仿佛是目光從博納維爾上空的廣闊天空延展到 Thunderbolt 鋁制機身上反射出的脆鹽平原。
傳奇車型 Thunderbolt 由兩台 Rolls-Royce R 型超級增壓 37 升 V-12 航空引擎提供動力，每台引擎的功率都超過 2000 馬力。這類引擎只有限量的 19 台。Thunderbolt 的其中一台引擎曾在施耐德杯（ Schneider Trophy）獲獎的 Supermarine S6.B 水上飛機上服役。該機型為傳奇的噴火式戰鬥機奠定了基礎。
如今，Thunderbolt 的兩台 R 型引擎保存在英國亨登皇家空軍博物館和倫敦科學博物館。Thunderbolt 汽車本身早已消逝，Thunderbolt 曾在紐西蘭 1940 百年展上展出後就被珍藏起來，而在 1946 年，同一棟建築內的 27000 包羊毛起火，Thunderbolt 因此不幸被毀。
堅守前行，Rolls-Royce 在 Landspeed 上重現時空軌跡
喬治·艾斯頓在國際賽道（International Speedway,）上創下了他的記錄，國際賽道是位於博納維爾鹽灘極其緊湊的賽道，長10 英里（16 公里）、寬 80 英尺（24 米）。無論從哪個方向看，國際賽道的地形都極為平坦，在陽光下閃耀著燦爛的白色，賽道沒有地標且眩光刺目，這令高速下保持航向和判斷距離變得異常困難。
喬治·艾斯頓曾回憶道：「在鹽灘賽道，必須依靠拖拽力，細心應戰。我們沿著整條賽道繪製了一條甚至多條黑線。這些黑線起到引導作用，防止車手駛入歧途。因為僅僅幾英尺的轉向錯誤都可能導致災難性的結果。」
這個簡單而巧妙的想法在 Wraith 及 Dawn Black Badge Landspeed 典藏版中被清晰喚醒，方向盤中央上部點綴著細膩的刺繡深色線條，該線條一直延伸至主駕座椅的中心線，這一設計也強調了 Wraith 及Dawn 的駕駛屬性。博納維爾鹽灘看似光滑，但細小裂縫層層密佈。這種獨特的紋路完美再現於 Wraith 及 Dawn Black Badge Landspeed 典藏版的儀錶台和中控台的木質飾板中，表面本身還進行了數位化還原。Wraith 及 Dawn Black Badge Landspeed 典藏版車內前部面板採用拋光陽極氧化鋁。這些車內設計與 Thunderbolt 遙遙呼應，並傳承了Thunderbolt車型獨特輪廓、傳奇記錄等無數細節。Wraith Black Badge Landspeed 典藏版還描繪了喬治·艾斯頓駕駛時所見的景色在後排座椅之間上方位置雕琢有博納維爾的銀島山脈的輪廓。
根據歷史書籍紀錄，喬治·艾斯頓的第三個也是最後一個陸地速度記錄為 357.497 英里/小時，該紀錄保持了 341 天。在 Landspeed 典藏版車型中，該紀錄一直被銘刻在儀錶台鐘錶外殼之上，旁邊帶有「Bonneville」字樣，向紀錄創造的地點致敬。
博納維爾鹽灘的魅力不僅吸引了記錄創造者還有天文學家。天文學家因鹽灘黑暗靜謐的夜空而對這片廣袤無人的荒野無比珍視，該地點有著未受人造光破壞的完美觀星條件。
在 Wraith Black Badge Landspeed 典藏版的星光頂篷完美再現了 1938 年 9 月 16 日出現在鹽灘的天空。就是這一天，喬治·艾斯頓駕駛著 Thunderbolt 創造了他們的第三個也是最後一個世界陸地速度記錄。這一星光頂星雲由 2133 顆單獨放置的光纖「星星」精確標記。Wraith 車型的星光頂也是 Rolls-Royce 首次應用最多的「星星」進行點綴。
喬治·艾斯頓一生中獲得了三項意義非凡的重要榮譽。他在第一次世界大戰期間被授予軍事十字勳章；1938 年，在憑藉駕駛Thunderbolt 打破紀錄，喬治被授予法國最高榮譽的平民勳章——榮譽軍團騎士勳章；1948 年，他獲得了大英帝國勳章（ Order of the British Empire）。
這些榮譽均在 Landspeed 典藏版中都有所體現。主駕一側的車門細節之處由相同的羅緞編織絲綢製成，顏色與原始獎章緞帶相匹配。緞帶細節下方的扶手以特殊材料填充，賦予車內舒適的乘坐質感。
Rolls-Royce 汽車首席執行官托斯頓·穆勒·烏特弗斯先生總結道：「Rolls-Royce 在歷史上一直是勇敢無畏和突破極限的代名詞。我們很高興，通過 Wraith & Dawn Black Badge Landspeed 典藏版，Rolls-Royce 再次傑出地完成了產品和相關的傑出先驅者的結合。Wraith & Dawn Black Badge Landspeed 典藏版是對喬治·艾斯頓這位令人讚歎的英雄人物恰當而遲到的致敬。」