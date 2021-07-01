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莫德納疫苗開打首日 黃偉哲關心長者及孕婦施打狀況

▲莫德納疫苗開打首日，黃偉哲至奇美醫院關心長輩及孕婦施打狀況 （圖/記者林怡孜攝，2021,07,01）
▲莫德納疫苗開打首日，黃偉哲至奇美醫院關心長輩及孕婦施打狀況 （圖/記者林怡孜攝，2021,07,01）

記者林怡孜/台南報導

2021-07-01 16:15:16

台南今(1)日起開放施打莫德納疫苗，對象包括75歲以上長者、65歲以上原住民、孕婦及1到6類公費接種對象，施打地點除了原先的37家衛生所、192家合約醫療院所、大中小型施打站，再新增13家專責醫院。市長黃偉哲與衛生局長許以霖今日下午至永康奇美醫院關心長輩及孕婦施打莫德納疫苗狀況，並表示接種站周邊停車場暫停收費及開放紅、黃線暫時停車與校園停車等，方便民眾就近施打疫苗。

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黃偉哲表示，今天上午7點50分左右台南市收到第一批的莫德納疫苗，立刻直送到各醫療院所等相關施打點，奇美醫院下午有200位民眾預約施打，其中孕婦有30位，他看到現場施打秩序非常良好，而且醫院規劃非常完善，包括等候、評估、施打、休息等區域都是井然有序，請符合資格的民眾趕快來施打，盡快將疫苗的接種率及覆蓋率提升上來，而且今天台南確診加零，希望大家一切順利平安。

▲今日疫苗施打情況良好，民眾均配合醫囑，耐心等待（圖/記者林怡孜攝，2021,07,01）
▲今日疫苗施打情況良好，民眾均配合醫囑，耐心等待（圖/記者林怡孜攝，2021,07,01）
 

奇美醫院院長邱仲慶表示，感謝市長親自到奇美醫院為大家加油，政府一開放莫德納疫苗接種，奇美醫院立即安排院內孕婦施打，並由婦產部部長蔡永杰及專科醫師為孕婦進行諮詢評估，希望在疫苗施打後，國家未來的主人翁都能健康平安。

 

衛生局長許以霖指出，依中央流行疫情指揮中心統計，台南市共分配到7萬4,200劑莫德納疫苗，將分二梯次配送，目前第一波已收到4萬4,800劑，另2萬9,400劑預計於7月8日送達。

 

衛生局提醒民眾，莫德納疫苗今日下午開始施打，1至5類施打對象可至合約醫院掛號施打；第6類(75歲以上長者、65歲以上具原住民身分者)在接獲通知後可就近前往指定地點施打疫苗，懷孕婦女建議前往合約醫院診所施打，若有任何相關問題，歡迎撥打防疫專線06-2880180洽詢。

 

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