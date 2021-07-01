偶遇舊愛過？我與Saab 900 Convertible根本像演《倒數第二個男朋友》

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其實早在這輛1995年出生，個人持有超過14年的Saab 900 Convertible賣掉時，便打算好好寫篇文字作紀念，無奈公務私務皆繁忙，原因根本是發懶，因此一拖超過一年半，直到這次的刺激，加以疫情期間外務減少，才找回動力立定決心好好記錄一番。
話說從頭，時間拉回閒得發慌兵役結束前，那是2005年的冬天，在立下退伍非得開敞篷車好撫慰我被綁架一年多的志向後，功課當然開始認真做。在那當口，國內能選擇的敞篷車還真不多，所幸90年代臺灣錢淹腳目，否則以一個學生+義務役的羞澀阮囊，想入手敞篷車壓根癩蛤蟆吃天鵝肉，即便如此，最終標的依然僅有屈指可數的E36/7 BMW Z3、R170 Mercedes-Benz SLK與Classic及NG前後兩代Saab 900 Convertible而已，其他像是Audi 80 Cabriolet太過稀少，當時手上還有E30的我也不想再找一輛E30 Convertible(誰能想像如今竟漲成這樣)，按消去法，扣除仍不便宜的Z3與SLK還有耗盡財力心力方得養護的Classic 900 Convertible，最終僅存NG 900 Convertible唯一的路。
於是乎在營就認真翻二手車訊，洽公休假更是抓緊時間上網或就近看看駐地附近待售目標，說來有趣，如今已經收攤許久的Saab，在那時可還是二手市場常客，就連敞篷版本的NG 900 Convertible亦不難尋，就這樣退伍前後共計看了四、五輛車，雀屏中選的則是賣家最積極的這輛小紅。
擁有人生第一台敞篷車是什麼樣的感覺？我必須告訴你，那種開心就像是又一次買下人生第一輛車般的雀躍，簡直此生夫復何求，以一輛當時殘價僅二十餘萬元的NG 900 Convertible來說，這車要品牌有品牌要風格有風格，甚至還曾有過「世上最美的敞篷車」美譽，更重要的是，從這輛車我了解到不該人云亦云的重要性，因為四座敞篷設定不只拉風好看，其車室空間、置物機能乃至於電動軟頂的設計也相當夠用，再加上當年堪稱新世代的2.5升V6自然進氣引擎不僅扭力足夠，油耗也在8~9km/L的合理範疇，雖然經常被嘲笑NA非Saab正統，但少了所謂Saab三寶之二的DI點火匣與電瓶過熱問題，後勤養護倒也還算輕鬆。
不過前面提到的都是好的部分，車一開久，NG 900先天體質上還是有許多令人詬病之處，首先作為GM併購Saab的首款產品，NG900不僅得面對瑞典與美國之間攸關技術、設計、思維乃至民族性的磨合，同時還得與當時亦為GM小弟的Opel妥協，畢竟底盤、引擎、制動甚至電控都得合作，簡單的說，NG 900就是一輛大雜燴，擁有Saab的外型、Opel的骨幹及GM的個性，加以為打入美國市場而設的大大顆V6引擎卻硬塞斜斜小小引擎室的結果，就是維修不易與散熱系統吃力，新車時還好，待機件老化故障便知麻煩。
除此之外，動態表現也是這車的弱中之弱，話說那年代歐洲車或多或少都有小毛小病，但說起操控行路可說各擅天地，但NG 900 Convertible不知是否擺進過重V6車頭，抑或老美老瑞當時根本不懂直路長長何需轉彎，以當時我所駕馭的車來說，這車操控大概只贏前輩Saab 9000 CDE而已，加上敞篷結構車身軟，懸吊設定既不舒適也撐不住側傾，速度快起來，鬆散方向盤一扯車頭就直直彎外插，曾有一次行經每天必走山路，依舊被當年被笑稱開船的國產一代Camry(XV30)緊咬車尾，再怎麼用力開也甩不開，就知這車設定究竟多麼淒慘。
但無論如何，NG 900 Convertible開到哪依舊是目光焦點，男孩女孩看見全都湧上來，更重要是身為小小編輯薪情鬱卒，換車根本緣木求魚，儘管也曾好好整頓過幾番，但妥善率依舊越來越差，後期甚至無預警熄火短路起火樣樣來，一堆懸案待破未破，最終只得放車庫權充裝置藝術品，每隔個把月想到，再開出門洗車除霉摘香菇。
於是當找到屬意又負擔得起新車時，與小紅的緣份終需斷捨離，說來奇怪，原本棄之如敝屣的NG 900 Convertible，這下突然覺得捨不得了起來，只得暗暗禱告能夠嫁個好人家，所幸吸引力法則發功，接手的似乎也是愛車人，這下總算鬆了好大一口氣，起碼起碼，小紅暫時無須面對殺掉或壓掉的殘酷結局。
不過與許多遭遇不同的，當我再次邂逅這輛鮮紅色NG 900 Convertible，情境不是在街上也不是在車行，竟是朋友告知出現在知名歌手MV裡，而且還被拍得超乎想像嬌豔閃亮，不僅如此，它還至少當過兩支音樂錄影帶的主角，也正因此，看到前愛車過得似乎比以前更好，那種複雜心情，比起遇上前女友更是筆墨難以形容。
不說了，就陪我緬懷小紅的美豔姿態吧...