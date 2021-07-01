穿「毛澤東同款」講愛黨信黨　美媒：習已成為最大領導人

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習近平還說，「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」這些言論的大環境背景，是中國正與美國競爭全球霸主的地位，雙方的緊張關係不斷加劇；在領土爭議上，中國又與印度、南海諸國爭論不休；北京一直以來想要統一的台灣，也在近期與美國加深關係、擴大軍備採購。
對中國內政，習近平的演講強調，共產黨根據社會主義政策，實現生產力落後的狀況，到經濟總量跳居世界第二，實現人民生活溫飽不足到小康、奔向全面小康的歷史性跨越，為實現中華民族偉大復興提供了充滿新的活力的體制保證，和快速發展的物質條件。
《美聯社》指出，這是要展現共產黨如何改善國內人民的生活品質，以鞏固人心。不過中國經濟取得發展主要原因是鄧小平40年前提出的改革開放，透過這次的建黨百年慶活動，凸顯了習近平在推動脫貧、經濟發展中的地位，還有最重要的一點，習近平將中國的形象提升至與西方國家並列，甚至有「東升西落」的趨勢，這讓他成為繼毛澤東以後，中國最有權勢的領導人。
喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院（Elliot School of International Affairs）的薩特（Robert Sutter）表示，為了在國際社會爭取更多的利益，習近平想讓中國與美國繼續鬥下去，維護中國利益的政策目標，將會犧牲目前的世界秩序和他國利益。
《美聯社》報導認為，共產黨對黨發展歷史的敘述，掩蓋了過去的錯誤與爭議，僅僅強調了它在發展、穩定內政的成就，新冠肺炎（COVID-19）疫情就是個例子，現在全世界正在經歷的苦難，在共產黨的口中成了一個個充滿正能量的抗疫佳話。過去的災難，例如1950年代末至1960年代的大躍進、大饑荒，文化大革命時期的鬥爭與仇外心裡，還有1989年的天安門廣場事件，這些會削弱中共統治合法性的故事，在官方的美化下逐漸成為殘影。
但只要能夠達到中共的政治目的，歷史也不全然都被隱藏。《美聯社》指出，習近平在演講中說到「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們」勾起了中國人對19世紀（清朝末期）鴉片戰爭的歷史記憶，還有1930年代至1940年代，日本侵略中國的歷史。
近期，中國與日本在釋放福島核廢水的議題上有所爭論，而日本也積極與美方深化同盟關係，甚至多次在被視為「紅線」的台灣議題上表態挺台，從中國的輿論中可見，抗日戰爭在中國共產黨歷史上的重要地位，不少人都還對日本抱有很強的敵意。
《美聯社》報導最後提到，百週年大會形塑了一個強烈團結的形象，數以萬計的紅旗在天安門廣場揮舞，舉國上下都有慶祝活動。但最讓外界關注的還是香港，香港特區也在慶祝回歸中國24年，然而民間慣例舉行的「七一」遊行因為防疫與《港區國安法》連續2年取消，而特首林鄭月娥正坐在天安門與其他官員一同慶祝百週年。