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穿「毛澤東同款」講愛黨信黨　美媒：習已成為最大領導人

▲《美聯社》分析認為，習近平在今日的演講中強化了自己在推動脫貧、經濟發展的地位，加上任期取消，他已經成為繼毛澤東之後最有權勢的中國領導人。（圖／美聯社／達志影像）
▲《美聯社》分析認為，習近平在今日的演講中強化了自己在推動脫貧、經濟發展的地位，加上任期取消，他已經成為繼毛澤東之後最有權勢的中國領導人。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-01 16:15:58

中國共產黨今（1）日在北京天安門廣場舉行百週年大會，外媒分析，習近平在會上發表的言講，只在展示中國的經濟進步、社會穩定，加強共產黨擁有的政治權力、鐵腕控制的正當性，而且從習近平的用詞來看他將繼續堅持強硬的作風。同時因為任期制度取消，習近平可能成為繼毛澤東之後最具權勢的領導人。

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《美聯社》報導提到，穿著「毛澤東同款」的灰色服裝，中國國家主席習近平在演講中說道，「中華民族的血液中沒有侵略他人、稱王稱霸的基因。中國共產黨關注人類前途命運，同世界上一切進步力量攜手前進，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者」展現中國的自信，和它心目中在國際社會的大國形象。

習近平還說，「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」這些言論的大環境背景，是中國正與美國競爭全球霸主的地位，雙方的緊張關係不斷加劇；在領土爭議上，中國又與印度、南海諸國爭論不休；北京一直以來想要統一的台灣，也在近期與美國加深關係、擴大軍備採購。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國共產黨迎接建黨百週年，全國各地舉辦了許多慶祝、展覽活動。（圖／美聯社／達志影像）
對中國內政，習近平的演講強調，共產黨根據社會主義政策，實現生產力落後的狀況，到經濟總量跳居世界第二，實現人民生活溫飽不足到小康、奔向全面小康的歷史性跨越，為實現中華民族偉大復興提供了充滿新的活力的體制保證，和快速發展的物質條件。

《美聯社》指出，這是要展現共產黨如何改善國內人民的生活品質，以鞏固人心。不過中國經濟取得發展主要原因是鄧小平40年前提出的改革開放，透過這次的建黨百年慶活動，凸顯了習近平在推動脫貧、經濟發展中的地位，還有最重要的一點，習近平將中國的形象提升至與西方國家並列，甚至有「東升西落」的趨勢，這讓他成為繼毛澤東以後，中國最有權勢的領導人。

▲中國國家主席習近平、國務院總理李克強。（圖／翻攝自
▲去年中國宣布達成全面脫貧的目標，為中共的一大政績。（圖／美聯社／達志影像）
喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院（Elliot School of International Affairs）的薩特（Robert Sutter）表示，為了在國際社會爭取更多的利益，習近平想讓中國與美國繼續鬥下去，維護中國利益的政策目標，將會犧牲目前的世界秩序和他國利益。

《美聯社》報導認為，共產黨對黨發展歷史的敘述，掩蓋了過去的錯誤與爭議，僅僅強調了它在發展、穩定內政的成就，新冠肺炎（COVID-19）疫情就是個例子，現在全世界正在經歷的苦難，在共產黨的口中成了一個個充滿正能量的抗疫佳話。過去的災難，例如1950年代末至1960年代的大躍進、大饑荒，文化大革命時期的鬥爭與仇外心裡，還有1989年的天安門廣場事件，這些會削弱中共統治合法性的故事，在官方的美化下逐漸成為殘影。

但只要能夠達到中共的政治目的，歷史也不全然都被隱藏。《美聯社》指出，習近平在演講中說到「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們」勾起了中國人對19世紀（清朝末期）鴉片戰爭的歷史記憶，還有1930年代至1940年代，日本侵略中國的歷史。

近期，中國與日本在釋放福島核廢水的議題上有所爭論，而日本也積極與美方深化同盟關係，甚至多次在被視為「紅線」的台灣議題上表態挺台，從中國的輿論中可見，抗日戰爭在中國共產黨歷史上的重要地位，不少人都還對日本抱有很強的敵意。

《美聯社》報導最後提到，百週年大會形塑了一個強烈團結的形象，數以萬計的紅旗在天安門廣場揮舞，舉國上下都有慶祝活動。但最讓外界關注的還是香港，香港特區也在慶祝回歸中國24年，然而民間慣例舉行的「七一」遊行因為防疫與《港區國安法》連續2年取消，而特首林鄭月娥正坐在天安門與其他官員一同慶祝百週年。

▲香港今天慶祝主權轉移24週年，在「國安法」施行的背景下，今年活動過程沒有波瀾，這也是港府近18年來首次在沒有大規模示威的壓力下舉行慶典。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港自1997年回歸中國以來已經歷24年，今日香港也舉行特區成立週年慶典。（圖／美聯社／達志影像）
 

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