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苗縣引進「移動空品監測車」　結合空拍稽查空污添利器

▲苗縣引進「移動空品監測車」，機動性強，功能多元，陳情熱區空污獲改善。（圖／環保局提供）
▲苗縣引進「移動空品監測車」，機動性強，功能多元，陳情熱區空污獲改善。（圖／環保局提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-07-01 16:23:34

因應疫情期間為減少人與人接觸，苗栗縣府環保局引進一輛新型多功能「移動式空氣品質監測車」，在機動稽查空污量能提供大助力外，另於車頂處打造「停機坪」，提供空拍機起降，結合空拍用以取締違規業者，並針對問題進行輔導改善，為民眾打造清新空氣好環境。

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環保局表示，民眾對於居住環境與空氣品質的重視日漸提升，環保局有感於此，以機動性為出發點，引進一輛新型多功能「移動式空氣品質監測車」，能針對重點工業區與民眾陳情之異味熱點，迅速移動前往進行採樣檢測分析，並多元性的解析污染物種，車內另搭載有微型感測器、紅外線熱影像攝影機、FID、PID監測設備等。

此外，車頂處繪製停機坪提供空拍機起降，並將數據整合於線上系統資料，於污染現地快速搜尋苗栗縣既有500個空氣品質感測器所測之數據資料，進行現地交叉比對，精準掌握污染來源與成分，有效進行後續相關處理。

▲苗縣引進「移動空品監測車」，功能多，機動性強，再結合空拍，稽查空污添利器。（圖／環保局提供）
▲苗縣引進「移動空品監測車」，功能多，機動性強，再結合空拍，稽查空污添利器。（圖／環保局提供）
 

環保局指出，今年4月接獲銅鑼工業區民眾陳情後，派員前往瞭解現況，與居民訪談瞭解異味情形及發生時間，隨即派駐「移動式空氣品質監測車」至該處執行監測作業。

該區域民眾主要反應異味情形，包含酸味、燒塑膠味、油漆味等，監測期間環保局多次前往該處瞭解現況，民眾回饋監測期間異味有顯著減少，達到嚇阻作用。

此外，監測期間利用空品監測車的機動特性，搭配微型感測器、車上設備科學儀器，檢測數值及風速風向分析，得知監測期間風向為西北風。分析後鎖定特定產業，於6月初查獲某塑膠公司未領有固定污染源操作許可證，即逕自操作營運，環保局依法告發處分。

環保局局長陳華盛表示，今年度打造「移動式空氣品質監測車」進行機動性監測，並針對空氣污染物種分析添加多樣性監測儀器，精準掌握污染相關成分，此外整合空品感測器數據，快速解析資料與現地資訊相互比對，使數據上更具有相關的代表性。

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