名家論壇》陳沖／楊總裁歷史定位且看今朝

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楊總裁2018年2月上任，2019年6月即盱衡大勢，從善如流，成立CBDC研究計畫專案小組，由央行報告可以看出，央行對未來CBDC的定位，已了然於心，甚至應說成竹在胸，只差臨門一腳（技術開發成功）而已。我們同意，未來CBDC不必完全取代現金，避免影響金融中介機構的功能，並可做為民間支付系統的備援，CBDC可設定持有及交易上限，也可分層計息（第一層零利率、第二層負利率）甚至分層匿名或記名，以穩定金融市場，增加民眾生活便利，卻又能比一般支付業者更能保護消費者隱私，期待真正做到央行6月17日報告中所倡: 1.做為國家支付選項，促進普惠金融，2.維護國家支付角色，健全金融體系；3.深入了解數位科技，因應未來發展。
本人自2006年起就在報端建議央行對數位貨幣（當時稱為software based貨幣）進行研究，15年來撰文不下7、8篇，雖然央行從未正面回應，但在此時點，全球85%的央行都在專研CBDC，而疫情當前，民眾少用現金、或消毒現金，已成習慣，應是數位貨幣出馬的良好時機，而且歐美國家對強化貨幣政策，尤其是負利率手段，也都不否認CBDC的功效。
未來也許不是cashless，但一定是cash less的社會，就讓央行數位貨幣來填補這個less吧！忘了致富的特權，楊總裁如能對CBDC拍板定案，必將歷史留名！
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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