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名家論壇》陳沖／楊總裁歷史定位且看今朝

▲CBDC（央行數位貨幣）是近期的熱門話題，中央銀行總裁楊金龍能否推動CBDC拍板備受各界矚目。（圖／NOWnews資料照／記者林柏年攝）
▲CBDC（央行數位貨幣）是近期的熱門話題，中央銀行總裁楊金龍能否推動CBDC拍板備受各界矚目。（圖／NOWnews資料照／記者林柏年攝）

文/陳沖

2021-07-01 16:26:00｜2021-07-01 16:27:49

今年6月17日央行理監事會後，舉辦記者會，提供新聞媒體的資料，洋洋灑灑，眾人焦點都在其中對「致富的特權」一書內容的過招，至於對參考資料第七部分，談論CBDC（央行數位貨幣）的發展趨勢，也因乍看與以往發言差異不大，致缺乏媒體的關愛，可惜了研究人員的投入與苦心。

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CBDC是近兩年全球的熱門話題，以往央行興致不高，但6月17日這次央行16頁的報告，簡明扼要，面面俱到，實在是央行近兩年最佳的立場說明。但因7月美國聯準會即將發表CBDC的Discussion paper，而且10天前（6月23日），號稱全世界「央行的央行」的國際清算銀行（BIS），才在2021年度經濟報告中以「央行數位貨幣：貨幣體系的契機」（CBDCs: an opportunity for the monetary system）為題，對CBDC有正面的評價，這應也是我們央行的良機，可以順勢將最新趨勢納入，當然也不要忘了6月初歐洲中央銀行（ECB），以及英格蘭銀行（BOE）都有最新立場說明，也可一併參酌（本基金6月11日「CBDC疫後的戰略意涵 」一文有簡略介紹）。如果央行報告少了最近一個月全球熱鬧精彩的發展動態，豈不可惜。

楊總裁2018年2月上任，2019年6月即盱衡大勢，從善如流，成立CBDC研究計畫專案小組，由央行報告可以看出，央行對未來CBDC的定位，已了然於心，甚至應說成竹在胸，只差臨門一腳（技術開發成功）而已。我們同意，未來CBDC不必完全取代現金，避免影響金融中介機構的功能，並可做為民間支付系統的備援，CBDC可設定持有及交易上限，也可分層計息（第一層零利率、第二層負利率）甚至分層匿名或記名，以穩定金融市場，增加民眾生活便利，卻又能比一般支付業者更能保護消費者隱私，期待真正做到央行6月17日報告中所倡: 1.做為國家支付選項，促進普惠金融，2.維護國家支付角色，健全金融體系；3.深入了解數位科技，因應未來發展。

本人自2006年起就在報端建議央行對數位貨幣（當時稱為software based貨幣）進行研究，15年來撰文不下7、8篇，雖然央行從未正面回應，但在此時點，全球85%的央行都在專研CBDC，而疫情當前，民眾少用現金、或消毒現金，已成習慣，應是數位貨幣出馬的良好時機，而且歐美國家對強化貨幣政策，尤其是負利率手段，也都不否認CBDC的功效。

未來也許不是cashless，但一定是cash less的社會，就讓央行數位貨幣來填補這個less吧！忘了致富的特權，楊總裁如能對CBDC拍板定案，必將歷史留名！

●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com

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