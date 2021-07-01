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觀光局微解封方案　風景區擬開放賣店銷售

▲國內疫情平穩，有望在7月12日解封，觀光局研擬規劃開放風景區中的賣店、遊客中心等產品販售，並實施人流控管。圖為衛生局人員稽查阿里山旅遊風景區賣店。（圖/中央社）
▲國內疫情平穩，有望在7月12日解封，觀光局研擬規劃開放風景區中的賣店、遊客中心等產品販售，並實施人流控管。圖為衛生局人員稽查阿里山旅遊風景區賣店。（圖/中央社）

中央社

2021-07-01 16:30:09

（中央社記者余曉涵台北1日電）國內武漢肺炎疫情平穩，有望在7月12日放寬管制，觀光局內部也已研擬微解封方案，規劃開放風景區中的賣店、遊客中心等產品販售，並實施人流控管。

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國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情平穩，交通部觀光局內部已研擬「微解封」方案，規劃開放風景區的賣店、遊客中心等產品銷售，但會以飲料、農特產品為主，且會實施人流控管。

觀光局強調，如果中央流行疫情指揮中心沒有宣布開放風景區等景點，仍會維持關閉，禁止民眾進入。

根據觀光局內部規劃，若指揮中心宣布降為二級警戒，風景區的封閉型景點將採單一出入口，並實施實聯制、體溫量測，管制遊客進出動線、景區遊客量≧容留量（園區承載人數50%）時，採分時分流管制措施辦理、人群分流進入，另利用廣播提醒遊客分散，保持社交距離。

開放型景點則是依照遊客量≧容留量（依景點面積及1.5公尺防疫安全距離計算），派員在重要節點進行總量管制或分流入場，並加強宣導相關防疫資訊及保持社交距離。

遊樂園部分，觀光局指出，只要指揮中心宣布開放遊樂園業者，將會實施防疫安全承載量（園區遊客總承載量50%）的承載量達50%、55%、60%為管制點，分別訂定C級、B級及A級行動方案，建立開園後通報機制，朝提前預警宣導、分流、管制等面向，採總量管制，即時預警分流遊客。

觀光局表示，主題樂園防疫安全承載量，以各主題樂園園區面積與社交距離（1.5公尺）安全面積關係，約估為該園區遊客最大承載量50%，如麗寶樂園的防疫安全承載量約3萬7500人、六福村主題遊樂園約1萬5000 人、九族文化村約1萬5000人、劍湖山世界約1萬5000人、小人國主題樂園約1萬310人、義大世界約7500人，但最大承載量仍會依照指揮中心開放的程度有所調整。（編輯：張雅淨）1100701

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