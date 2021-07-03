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影／10款免費steam熱門遊戲推薦 居家防疫成為電玩達人

▲居家防疫，嘗試不同的PC GAME吧。(圖／小貓奈奈授權)
▲居家防疫，嘗試不同的PC GAME吧。(圖／小貓奈奈授權)

影像中心/綜合報導

2021-07-03 12:00:00

居家防疫期間，如果在家無聊不妨嘗試不同的遊戲內容吧！YouTube頻道「小貓奈奈」推薦10款steam上熱門的遊戲內容！大家可以嘗試看看是否能在防疫期間成為電玩達人。

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第1款：廖添丁-稀代兇賊の最期，重製早期電玩遊戲，讓大家重新回憶經典，藉由學習武藝增強自己，也可透過隨身腰帶搶走敵方武器，適合初步接觸電腦遊戲的玩家。

第2款：Reshaping Mars(重塑火星)，模擬經營建造遊戲，透過經營殖民火星的方式遊玩，遊戲細節考察真實火星上的地理環境，遊戲製作者甚至笑稱，即使遊戲失敗，也學習到火星的知識了。

第3款：My Time at Sandrock(砂石鎮時光)，經典遊戲波西亞時光姊妹作，角色扮演遊戲，可藉由打怪、砍樹、種田、採礦等方式培養角色，故事內容也有許多支線與角色可以深入交流。

第4款：Little Witch in the Woods(森林裡的小女巫)，扮演可愛的小女巫，在森林裡收集各種藥草、生物製作魔藥，以魔藥幫助更多人，遊戲畫風十分可愛，遊戲風格也是輕鬆簡單。

第5款：Len's Island，複合牧場探索遊戲，藉由採集資源，深入地底洞穴打怪升級，遊戲方式特別要求使用正確的工具，才能獲得資源或是對怪獸造成傷害。

第6款：The Lmmortal Mayor(天神鎮)，城市經營遊戲，除了可以認識各種原古真神，邀請進駐玩家的城市之外，還可以培養村民使用資源建立神廟，玩家必須運用自己身為神的職責，教導村民進行各事項。

第7款：Growing Up(美國式家長)，模擬1990年代下美國家庭的角色養成遊戲，遊戲中可以選擇各個不同的家庭背景，與觸發各種事件，培植孩子們的技能與興趣。

第8款：Let's Build a Zoo(來造動物園吧)，動物園的經營模擬遊戲，可以從各種國家購買動物，並透過養成的方式，培育出各種未曾出現的動物，另外經營動物園各項設施也是遊戲中的重點，優良的設施規畫，將會影響動物園的營收表現。

第9款：Soda Story(汽水故事)，模擬管理遊戲，玩家將在真人秀節目中經營一間汽水工廠，起步期需要自己種植原料、手打飲料，透過破解任務，就可以獲得自動化機械，簡化工作內容和升級技術，讓玩家能在真人秀中脫穎而出。

第10款：Terra Nil(伊始之地)，以生態環境為主題的經營遊戲，遊戲中玩家的職責必須復育環境，將荒漠的土壤培植成綠意盎然的大地，遊戲中設計了不同的關卡，每個階段建立的設施，可能會是下一個階段的阻礙，必須考慮周詳建造。

▲各類不同的遊戲畫風，你最喜歡哪一款呢？
▲各類不同的遊戲畫風，你最喜歡哪一款呢？(圖／小貓奈奈授權)
 

▲扮演神的角色是甚麼感覺呢？
▲扮演神的角色是甚麼感覺呢？(圖／小貓奈奈授權)
 

如果有喜歡上述遊戲的玩家，不妨試試看看其中的遊戲內容吧。(影音編輯：張鈞瑞)

▶感謝授權：小貓奈奈

原始影片：https://youtu.be/LcbdgqHdQYo

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