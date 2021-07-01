肯定國軍防疫表現　邱國正：抗疫及禦敵是國軍重要工作

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邱國正致詞時肯定陳寶餘學養兼優、思維清晰、任事負責、治軍嚴明，學經歷完整，部隊實務經驗也非常豐富；同時，對建軍規劃及領導統御等工作，均有卓越的能力與見解，尤其擔任陸軍司令期間，對建軍規劃、部隊訓練及防疫抗旱救災等工作上，均有卓越的能力與見識，相信陳總長在新職上必能一展所長，掌握未來情勢發展，前瞻用兵思維，落實部隊訓練，強化戰備整備，在既有的堅實基礎上，創造更輝煌的成果。
邱國正進一步表示，面臨新冠肺炎疫情、極端氣候以及共軍機艦不斷侵擾等多重複合式威脅，國軍官兵同時肩負「保衛國家安全」及「守護人民生命財產」兩大任務，因此，當前抗疫及禦敵是國軍現階段重大執行工作，面對多元且複雜的挑戰，仍應持續強化各項建軍備戰工作，秉持「仗在哪裡打，部隊就在哪裡練」的原則，按部就班，勤訓精練，充分掌握敵情，務實執行聯戰能力統合、武器裝備籌獲，以及戰術戰法運用，並透過各項演習驗證訓練成效，強化軍、兵種間的聯合作戰效能，戮力戰訓本務，精進災害防救作業流程及時效，為國家的安全與社會的安定，提供最堅強而有力的保障。
對於國軍官兵在執行防疫、抗旱及戰訓任務的辛勞付出，邱國正給予高度的肯定與嘉勉，期許國軍官兵對於各項工作的推動，應保持常態運作，發揮組織功能，全般檢視、統籌規劃、戮力整備，凡事謀定而後動，切勿躁進，同時執行任務期間，秉持分層負責、分工合作原則，落實進度節點管控與追蹤，確保任務正常遂行。此外，針對執行任務的官兵，應給予適時關心，主動發掘問題及協處，善用領導統御，發揮管與教功能，落實官兵照顧、適時鼓舞士氣，才能有效凝聚團結向心。