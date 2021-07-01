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P聯盟／告別裕隆　全能後衛李愷諺加盟新北國王

▲ 2017年世界盃資格賽 中華vs.澳洲。圖為中華隊球員李愷諺。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.11.24）
▲ 2017年世界盃資格賽 中華vs.澳洲。圖為中華隊球員李愷諺。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.11.24）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-01 16:40:08｜2021-07-01 16:54:42

P. LEAGUE+新北國王隊今（1）日迎接「國王護衛軍」第4名成員，上季勇奪SBL兩項大獎的全能後衛李愷諺加盟。李愷諺表示，104學年度UBA醒吾科大奪冠，生涯第一座冠軍就是在新北獲得的，今年加盟新北國王，要再次為新北市拿下冠軍！

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現年28歲的李愷諺擁有豐富的國際賽經驗，期間兩次被任命為瓊斯盃中華白隊隊長，也是2015年光州世大運、2017年臺北世大運主力成員。帶著104學年度UBA冠軍光環投入第14季SBL選秀會，並在首輪被台灣啤酒籃球隊挑選，該季以8.7分、2.6籃板、1.6助攻的佳績勇奪年最佳新人獎項。

第17季SBL李愷諺轉戰高雄九太籃球隊，上季為裕隆納智捷籃球隊效力再次達到生涯高峰，場均8.9分、5.8籃板、4.1助攻、1.9抄截皆為生涯最佳，獲得「年度第一隊」、「年度最佳後場防守球員」兩大獎項肯定。

新北國王總經理毛加恩表示，李愷諺在大學時期就展現高天賦，不論是得分爆發力、防守預判都相當出眾，也富有大賽經驗，尤其這個賽季主打控球後，讓大家看見他優異的組織能力，進而迎來生涯年。李愷諺的加盟毋庸置疑將是球隊的後場主力，期待他能夠繼續的進步，持續的突破自我。

李愷諺表示，很開心能夠加盟新北國王，很興奮能夠與中華白、台灣啤酒籃球隊的好隊友簡祐哲再次攜手。另外，李愷諺也設立新的目標，「我在林口（醒吾科大）奪得生涯第一座冠軍，現在加入新北國王，要再為新北市拿下另一座冠軍！」

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