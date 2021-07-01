▲ GoShare Select「撫胃系夏日 MENU」上桌！外帶自取 64 折起，八款必吃獨家開賣

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此外，GoShare 串連騎乘服務與外送需求，為所有 GoShare Select 精選餐廳提供企業方案，12/31 前使用企業帳號租借騎乘 GoShare 車輛即享趟趟 8 折，協助餐廳夥伴於疫情期間完成每日外送服務。
相揪麻吉，吃貨借個胃！週週與好友抽「GoShare Select 撫胃套餐」，熱門招牌菜免費送到家
- 7/1 至 7/29，GoShare 聯手 Campus Cafe、雙月食品社、富錦樹台菜香檳、一號島廚房，嚴選多種風格各異的鎮店料理，每週送上 20 份超飽足「GoShare Select 撫胃套餐」。
- 活動期間，每週四（即 7/1、7/8、7/15、7/22）至 GoShare 臉書官方粉絲團指定活動貼文留言，並標記一位好友，就有機會兩人同享「GoShare Select 撫胃套餐」直送到家。
- GoShare 將於次週週一（即 7/5、7/12、7/19、7/26）公佈 10 位得獎者，連同其標記好友共計 20 位幸運粉絲。
- GoShare 美食特派小分隊將於得獎名單公佈當週，親自騎乘 GoShare 完成 20 份套餐外送。為保證最佳外送與餐點品質，配送地址需位於台北市內湖區、士林區、松山區、中山區、大同區、萬華區、中正區、大安區、信義區、南港區與文山區，以及新北市三重區、蘆洲區、新莊區、板橋區、中和區與永和區。
GoShare Select 悉心搭配八款明星套餐供外帶自取，使用 SCAN & PAY 掃碼付款才能享用，還有更多結帳優惠：
- 創意私房食譜 — 一號島廚房：7/1 至 7/12，購買爐烤春雞套餐（爐烤春雞與雞油香米飯佐香橙醬汁、爐烤季節時蔬、培根野菇起司歐姆蛋、歐式麵包與香草奶油、隨選甜點），GoShare Select 獨享價 $650 元（價值 $750 元）。需提前半小時致電餐廳或私訊餐廳臉書官方粉絲團預訂餐點。
- 精緻台味饗宴 — 富錦樹台菜香檳：7/1 至 7/31，購買雙人好食套餐（老皮嫩肉、樹子水蓮、特調白斬雞、鳳梨苦瓜雞湯），GoShare Select 獨享價 $1,404 元（價值 $1,950 元）。需提前半小時致電餐廳預訂餐點。
- 愜意精品輕食 — THE NORMAL 敦北店 & 仁愛店：7/1 至 7/31，購買人氣午茶套餐（極萃黑咖啡、招牌肉桂捲），GoShare Select 獨享價 $170 元（價值 $200 元）。每日限量供應，售完為止。
- 百年經典台菜 — 兩喜號 西園店：7/1 至 7/31，購買海派單人防疫套餐（兩喜魷魚羹、米粉炒、現炸魚塊、魚酥、燙青菜），GoShare Select 獨享價 $190 元（價值 $225 元）。
- 正宗韓式大餐 — Meat Love 韓國烤肉 信義店：7/1 至 7/31，購買超值雙人分享餐（獨家醃製秘醬牛 Bulgogi 、海鮮豆腐鍋、各式經典小菜、韓式冬粉），GoShare Select 獨享價 $1,450 元（價值 $1,880 元）。
- 深度滋補佳餚 — 雙月食品社 濟南店：7/1 至 8/31，購買 GoShare Select 獨家套餐（蛤蜊燉雞湯、吹風滷味、雞絲飯、紅燒虱目魚肚、檸檬冬瓜茶），GoShare Select 獨享價 $399 元（價值 $450 元）。
- 澳洲質感風味 — Woolloomooloo 信義店、Simple Joy、富錦店：7/1 至 9/30，購買 GoShare Select 專屬組合餐（起司控必點肉醬千層麵、沐露康普茶），GoShare Select 獨享價 $470 元（價值 $570 元）。
- 樂活健康好食 — 鐵人伙房餐廳：7/1 至 9/30，購買鐵人戰疫套餐（牛小排 / 翼板牛、黑金糙米飯、健康蔬食、特選飲品），GoShare Select 獨享價 $250 元（價值 $290 元）。
- 7/2 至 7/5，至 GoShare 臉書官方粉絲團指定活動貼文留言並截圖「GoShare Select 自動點餐機」配對到的餐廳與餐點，即有機會獲得 $777 元撫胃騎乘金。
- 7/2 至 7/11，於 IG 限時動態分享在任一 GoShare Select 精選餐廳購買的外帶餐點照片，標記 @goshare.official 並 hashtag #GoShare胃出國，就有機會獲得 $1,798 元撫胃騎乘金。
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