老字號餐廳突圍搶直播商機　藥局免費提供快篩陰性徽章

受到新冠肺炎疫情衝擊，餐飲業者首當其衝，除了外送、外帶，不少業者也搶攻線上商機，近日高雄來來海鮮碳烤餐廳，開啟「直播」賣海產，還自主添購「快篩試劑」及制定防疫公約，讓消費者安心；另外美術館附近一家藥局也提供另類防疫小物，只要憑快篩陰性檢查證明，就可以免費領取壹枚「我陰性 已通過快篩」徽章。
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高雄老字號「來來海鮮碳烤餐廳」經理張桂獎表示，國內疫情嚴峻餐廳業者只能求新求變擴展商機，除了推出直播料理、線上宅配食材、製作多樣便當菜色吸引消費者外，為了讓顧客安心 ，防疫工作緊跟政府腳步，餐廳員工落實測量體溫、酒精消毒、配戴口罩、防疫面罩等，近日更特別斥資讓員工進行快篩，並製作陰性徽章讓員工佩掛於制服上識別，保護員工以及消費者的安全。
張桂獎說，每份快篩試劑要價約400元，雖然增加營運成本，但能守護員工健康並讓消費者安心選購相對值得，還制定防疫公約並簽名宣誓遵守，落實自主健康管理，維護自身、同仁及消費者健康。
「好藥局」則提供另類防疫小物，藥師張瑄表示，新冠疫情流行期間人與人的信任與距離越來越疏遠，所以特別製作上千份「快篩陰性」、「我陰性 已通過快篩」的徽章，已經接受快篩的民眾只要持有陰性證明，就可以到店內免費領取一份徽章配戴在胸前，讓旁人可以更安心。