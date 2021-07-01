老字號餐廳突圍搶直播商機　藥局免費提供快篩陰性徽章

受到新冠肺炎疫情衝擊，餐飲業者首當其衝，除了外送、外帶，不少業者也搶攻線上商機，近日高雄來來海鮮碳烤餐廳，開啟「直播」賣海產，還自主添購「快篩試劑」及制定防疫公約，讓消費者安心；另外美術館附近一家藥局也提供另類防疫小物，只要憑快篩陰性檢查證明，就可以免費領取壹枚「我陰性 已通過快篩」徽章。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海鮮碳烤餐廳開啟「直播」賣海產。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.30）

× ▲海鮮碳烤餐廳開啟「直播」賣海產。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.30）

▲藥局特別製作上千份「快篩陰性」、「我陰性 已通過快篩」的徽章。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.30）

× ▲藥局特別製作上千份「快篩陰性」、「我陰性 已通過快篩」的徽章。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.30）

▲藥局提供另類防疫小物，只要憑快篩陰性檢查證明，就可以免費領取「我陰性 已通過快篩」徽章。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.30）