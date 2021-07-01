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鳳山大樓住戶隔離住防疫旅館　陳其邁：住宿費市府全包

▲鳳山大樓住戶151人住防疫旅館，陳其邁表示隔離住宿費市府全包。(圖／高市府提供)
▲鳳山大樓住戶151人住防疫旅館，陳其邁表示隔離住宿費市府全包。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-01 17:07:32

高雄市今（1）日新增2例新冠肺炎確診案例，為鳳山大樓群聚案同住家人，累積群聚確定已5例。市長陳其邁表示，鳳山大樓群聚案足跡已公布，第一時間採取清零措施，目前整棟大樓住戶都已住進防疫旅館居家隔離，對民眾被居隔感到抱歉。對此，陳其邁也再創全國先例，他強調要大家僅管住，不帶錢包入住都可以，費用都由政府出。

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▲陳其邁也再創全國先例，強調要大家僅管住，不帶錢包入住都可以，費用都由政府出。(圖／高市府提供)
▲陳其邁也再創全國先例，強調要大家僅管住，不帶錢包入住都可以，費用都由政府出。(圖／高市府提供)
高雄市鳳山區一棟大樓採檢驗出陽性個案，陳其邁立即下令清除大樓所有住戶，進行採檢後全數移往集中檢疫所，這樣的作法一度引發爭議，甚至有市民大喊一天1500元的住宿費根本吃不消；且依次要付出14天隔離費用，對此陳其邁在今天的防疫會議會後會上做出上述回應。

▲今天新增的案14928及案14929，都是仁武指標個案衍生出的第六個家庭群聚案，新確診者是鳳山大樓與仁武先前確診案不同樓層。。(圖／高市府提供)
▲今天新增的案14928及案14929，都是仁武指標個案衍生出的第六個家庭群聚案，新確診者是鳳山大樓與仁武先前確診案不同樓層。。(圖／高市府提供)
陳其邁表示，要求市民居家隔離是很痛苦的決定，除了中央1000元外，地方補助500元，現在住到防疫旅館，直接入住其他費用都由政府出，只需繳個人消費金額。陳其邁進一步表示，經過檢討後，將程序簡化，以後如果以後要住防疫旅館，就直接入住，只要辦好入住手續，其他都由市政府出，也不用再先繳住宿費用。

不過陳其邁也有強調，政府墊付的「標準房」，如果有人想要住豪華房，或叫外送，消費金額當然就要自付，只要是入住標準房，補助之後有差額，就由市政府來補助。

高雄觀光局長周玲妏也指出，這一次鳳山社區住戶，總計有151人入住防疫旅館，目前統計已經有62房已經繳費，市府也將派員逐一聯繫完成退費事宜，另外89人的房間費用則由市府統一協助處理。

陳其邁也提醒大家說，鳳山大樓此群聚主要是環境汙染，懷疑是密閉空間通風不好，提醒民眾住處公寓若通風不好，低樓層可改走樓梯，建議環境要清消、電梯內不要交談。

▲案14928於高雄市公共活動區足跡。(圖／高市府提供)
▲案14928於高雄市公共活動區足跡。(圖／高市府提供)
衛生局簡任技正潘炤穎說，今天新增的案14928及案14929，都是仁武指標個案衍生出的第六個家庭群聚案，新確診者是鳳山大樓與仁武先前確診案不同樓層。

案14928擺設路邊攤賣地瓜，有慢性病史，上午10時至晚上10時擺攤，有腹瀉症狀送醫採檢，經檢驗CT值高，目前隔離治療中。案14929另一半男性配偶也是慢性病患者，多在家少外出，6月28日有呼吸道症狀，隔天被匡列時被列為疑似個案，與14928同時送醫，CT值也高，研判是由案14872在共同活動空間汙染傳播給家人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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