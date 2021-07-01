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為好心肝關說疫苗？黃珊珊：若有介入不會有人放過黃珊珊

▲台北市副市長黃珊珊1日下午親自召開記者會，回應議員爆料她有為好心肝診所關說疫苗一事。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊1日下午親自召開記者會，回應議員爆料她有為好心肝診所關說疫苗一事。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-01 17:08:41｜2021-07-01 17:15:37

台北市好心肝診所日前因為違規為不具資格者施打疫苗，遭到市府開罰200萬元並取消疫苗合約診所資格。而在過程中衛生局提供大量疫苗給好心肝診所施打，也遭到政風處調查。今（1）日民進黨台北市議員簡舒培提出對話紀錄，直指台北市副市長黃珊珊為好心肝診所關說疫苗。對此黃珊珊今天下午也特別召開記者會，並公布詳細的對話紀錄，強調「若有介入，相關調查在進行時，不會有人放過黃珊珊。」

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▲民進黨台北市議員簡舒培1日公布衛生局內部對話群組，直指台北市副市長黃珊珊為好心肝診所關說疫苗。（圖／記者丁上程攝，2021.07.01）
▲民進黨台北市議員簡舒培1日公布衛生局內部對話群組，直指台北市副市長黃珊珊為好心肝診所關說疫苗。（圖／記者丁上程攝，2021.07.01）
簡舒培今天下午接受媒體訪問時，公布衛生局內部line群組的對話紀錄，表示衛生局長黃世傑轉傳黃珊珊的訊息，內容是有關好心肝基金會董事長許金川回應診所的疫苗施打狀況，以及感謝黃珊珊等相關內容，除了表示150劑疫苗已經打完外，也直言衛生局若多撥一些疫苗，一天可打1000人，不會輸給任何醫療院所。而好心肝診所也剛好在6月7日及8日各獲得150劑及1000劑疫苗，質疑黃珊珊是否透過黃世傑，介入為好心肝診所關說疫苗。

對此黃珊珊下午也隨即召開記者會，並且公布所有對話內容。黃珊珊表示，過去僅在去年10月一場好心肝基金會的肝病活動上見過許金川，雙方並不熟識。而對話內容都是經由一位名為「Ben」的中間友人傳話，直到6月9日好心肝診所違規施打疫苗的事件爆發後，才第一次與許金川以簡訊方式聯絡。

▲台北市副市長黃珊珊公布相關對話紀錄，證明自己沒有為好心肝診所關說疫苗。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊公布相關對話紀錄，證明自己沒有為好心肝診所關說疫苗。（圖／台北市政府提供）

黃珊珊表示，過程中這位名為「Ben」的友人傳給她的很多訊息，她都並未即時查看。一開始Ben先是透過line訊息向黃珊珊表示，轉達好心肝基金會許金川董事長希望能讓好心肝診所成為疫苗合約施打醫院一事。而後8日的訊息，黃珊珊表示自己直到9日事情爆發後，才發現Ben有傳許金川道謝的訊息給她，並且隨即詢問媒體報導的違規施打診所是否為好心肝診所？

▲台北市副市長黃珊珊1日公布相關群組對話內容，證實該訊息是事發後才轉傳至工作群組。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊1日公布相關群組對話內容，證實該訊息是事發後才轉傳至工作群組。（圖／台北市政府提供）
黃珊珊強調，簡舒培所持的line對話紀錄內容，是黃世傑在事發後將她小群組內傳的訊息，轉傳至衛生局的群組，並不是在配發疫苗前所轉傳，因此不可能有為好心肝診所關說疫苗的情形。黃珊珊直言，政風處日前針對該事件進行詳細的調查，「若有介入，相關調查在進行時，不會有人放過黃珊珊。」

「我本人坦蕩蕩，這些資料都願意交給政風處跟廉政委員會調查。」黃珊珊直言，自己完全沒有介入衛生局的疫苗派發，且政風處在調查過程中，也沒有任何一個同仁在製作筆錄時，表示曾經接受過她的指示，這些都是政風處調查的結果。黃珊珊強調，現階段檢調已經介入，「有需要的話，我願意接受調查。」

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