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福和客運8月結束營運　北市監理所承諾路線不會少

▲福和客運今（1）日上午突然宣布8月起即將停業，不過台北市區監理所承諾，路線會找新業承接，不會減少。（圖／翻攝自福和客運）
▲福和客運今（1）日上午突然宣布8月起即將停業，不過台北市區監理所承諾，路線會找新業承接，不會減少。（圖／翻攝自福和客運）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-01 17:13:06｜2021-07-01 17:14:35

福和客運今（1）日上午突然宣布8月起即將停業，民眾擔憂該公司承辦基隆到新店的跨縣市國道公車「1551路線」，恐怕也會停駛，讓往返民眾多有不便，不過公路總局台北市區監理所副所長邱素珍回應，一定會保障民眾的交通需求，停駛路線將會請其他業者承接。

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福和客運突然宣布將於8月起停止營運，聲明寫到，因疫情及大環境營運不易等因素造成營運困難，將在8月1日起停駛營運，「感謝各位員工一路支持」，會依法將給予員工應有權益，並協助員工轉任代駛公司任職事宜。

不過福和客運負責基隆到新店的1551路線公車，發車地點分別為基隆火車站及捷運新店站，行經國道一號、松山車站、捷運六張犁站、公館、捷運景美站等，許多通勤族都仰賴該路線，擔心福和客運倒閉恐影響通勤便利。

邱素珍指出，該條路線在未受疫情影響下，在108年乘載量有21人次車公里，而109年雖然有疫情但還有10人次車公里，但最近這個月因為國內疫情爆發只剩下4人次車公里，不過為了要保障民眾基本所需，北市監理所承諾不會砍掉該線，目前已和其他業者洽談中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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