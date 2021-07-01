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台中連6「嘉玲」　莫德納開打1至6類造冊對象

▲台中市莫德納疫苗開打，對象是1至6類造冊施打對象，包括75歲以上長輩(圖／市政府提供2021.7.1)
▲台中市莫德納疫苗開打，對象是1至6類造冊施打對象，包括75歲以上長輩(圖／市政府提供2021.7.1)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-01 17:24:37

台中市今(1)日本土0確診，市長盧秀燕除於線上記者會宣布連6日「嘉玲」捷報，也宣布中央撥配6.23萬劑莫德納疫苗今早已到貨，除配發台中市67處快打站、18間專責醫院、17間地區醫院、25間婦產科特約院所，更將首次開放276間疫苗特約診所「白袍大軍」加入施打行列，「遍地開花」建立防疫網。

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盧秀燕今下午於台中市流行疫情指揮中心記者會說明，中央撥配新一批的莫德納疫苗今早到貨，市府希望透過多元系統、遍地開花的施打地點，提供市民更便利的服務。昨日疫苗新增施打8584人，截至目前，台中市已有23.7萬人接種疫苗，約佔可施打疫苗人口的1/10（扣除18歲以下人口），市府將繼續爭取疫苗、繼續為市民注射。

針對各系統施打及預約方法，盧秀燕說，全市67處快打站將於7/3、7/4開設，開放尚未施打的75歲以上長輩、長照人員及長照被照顧者施打，此次不再發布新的通知單，長輩只要持過去發放的通知單，依照原地點施打即可，市府已委請里長、鄰長協助告知長輩施打時間；醫院部分則有18間專責醫院、17間地區醫院，明日將陸續開打，對象是1至6類造冊施打對象，也包括75歲以上長輩。

盧秀燕提醒，因應醫護人力回歸診所，衛生所人力將全數支援快打站，因此這波莫德納施打計畫不開放衛生所；她呼籲市民提醒家中長輩，無論到診所、醫院打疫苗，都需要「事先預約」，且此波疫苗仍為造冊人員的「第一劑」施打，已施打過的民眾請耐心等待第二劑通知，民眾及長輩務必留意。

此外，有關孕婦施打疫苗院所與預約方式，盧說，全市婦產科院所共計174家，不過要符合中央COVID-19疫苗合約院所相關規定，如人員完成相關課程、備有急救設備或藥物、院所內須設置留觀區域，及冷運冷藏設備須符合相關規定，以維持疫苗有效性等，經盤點後台中開放孕婦接種疫苗有17間專責醫院、3間地區醫院及5間婦產科診所共25家，讓孕婦安心施打

民政局長吳世瑋表示，本週末登場的快打站，市府先前已完成造冊，將透過各區公所動員里鄰系統廣為通知，並藉由多元媒體發送各疫苗施打站的分流措施說明圖卡，或是由里鄰長再次通知，長輩無須另外申請或預約，請75歲以上長者屆時攜帶身分證、健保卡，並填妥疫苗接種評估及意願書前往鄰近快打站進行接種，呼籲長輩踴躍出門施打，提升自我保護力。

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