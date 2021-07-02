上櫃建商亞昕進軍深耕台中　看好北屯14期重劃區發展

上櫃建商亞昕集團過去在雙北地區交出亮眼成績，屢屢獲獎，更放眼海外，在馬來西亞跨足飯店、商場、住宅等領域，成果豐碩。去年亞昕於台中成立第一間分公司，開始積極購地佈局，展現出未來深耕中台灣的決心，今年選在北屯14期重劃區推出首案，希望能以過去品質打造品牌的經驗與水準，打響第一炮，以極富競爭力的產品，讓中部消費者能夠享受到高品質的居住生活環境。





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作為進軍台中「亞昕昕派首部曲」的指標性建案，上揚國際總經理楊濬輔指出，亞昕完全是以自住客的角度在選地，之所以選在北屯14期，是因為北屯人口密度最高，有龐大的人口紅利，而14期為全台中腹地最大的重劃區，廣達404公頃，規劃設計比照七期，公辦重劃的公設及綠地最為豐富，且建蔽率50%、容積率140%，如同南屯單元二、三同屬於低密度住宅區，加上鄰近74線快速道路松竹及崇德兩個出口，聯外交通便利，非常符合自住市場需求。





緊鄰11期的北屯14期重劃區，是台中今年的亮點發展區域，除了現有的洲際棒球場，未來可容納超過1萬5千人的台中巨蛋，亦將在這裡落腳。而北屯目前尚未出現大型百貨購物中心，正是兵家必爭之地，不僅高雄漢神百貨首度北上進入北屯，打造超大型台中洲際娛樂商城，加上環球購物中心也已確定進駐北屯，一路串聯至水湳經貿園區，將成為北台中商業核心區域。





▲14期為全台中腹地最大的重劃區，規劃設計比照七期，公辦重劃的公設及綠地最為豐富，加上鄰近74線快速道路松竹及崇德兩個出口，聯外交通便利，非常符合自住市場需求。（圖／資料照片）

有了這麼多重磅題材加持，後勢看好，台中一線建商當然全部到齊卡位，尤其是雙橡園、國泰、陸府、寶輝等知名豪宅建商，也大多鎖定緊靠11期的區段，亞昕拔得頭籌，首先宣布推出建案，於近期即將公開，也代表對自家品牌的自信，有信心搶得先機，獲得中部購屋族的注目與青睞。





然而14期土地分區幾乎都是「住1-1」，若以容積率進行換算，開發成本甚至不輸七期個案，因此大部分建商都推出40-60坪大坪數高總價的房型，然而亞昕向來就以坪效規劃好著稱，董事長更打出「亞昕蓋房子，放心一輩子」的口號，這次台中首發，規劃出中小坪數，總共僅60戶，戶數單純，就是希望首購及首換族，能夠以負擔得起的價格，擠身於14期未來豪宅區，贏在起跑點上，建構起屬於自己舒適的起家厝。





▲亞昕已在14期另外又收購了三、四塊地，另外在台灣大道、七期以及市中心都更案，皆有佈局，也由此可看出亞昕未來深耕台中的願景。（圖／資料照片）

當然，為了做出口碑與品牌信任度，首發案當然更在乎建造品質，不僅在結構安全上加強，全棟在水與空氣的把關上完全不馬虎，更邀請擁有40多年日本精工營造DNA的田中純夫擔任營造總顧問，以高規格標準奠定安居品質，希望更能吸引注重生活品質的客層。





亞昕今年火力全開，全國各地推案相當積極，包括台北南港的指標大案「擎天森林」、台北車站旁的「亞昕華威」、林口「昕聯心」及「昕上城」等，而台中除了首發建案外，亞昕已在14期另外又收購了三、四塊地，另外在台灣大道、七期以及市中心都更案，皆有佈局，也由此可看出亞昕未來深耕台中的願景。



