保護海洋生態　海保署要中油加強清除岸際礁岩油污

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，海洋保育署今(1)日要中油加強清除岸際礁岩油污，以保護海洋生態。
記者黃守作／高雄報導
2021-07-01 22:00:00
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，油污已漂到屏東恆春鎮山海漁港及紅柴坑漁港間的海域與岸際礁盤，中油雇用當地漁民及工作人員進行清除海上與岸際的油污，海洋保育署要中油加派人力、分區處理，盡快控制油污，以保護海洋生態。
海洋委員會海洋保育署署長黃向文表示，台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，經過連日處理，海上油污大致已清除，已無明顯油污。
黃向文說，至於恆春地區岸際部分，以要中油公司針對礁岩、咾咕石等孔隙較多難以清理的位置，進行油污清除工作。
中油公司煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源表示，中油煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，造成小琉球、恆春及外海油污，該公司立即動員人力、物資、機具及船隻，配合海洋保育署、海巡署、屏東縣環保局等單位，進行緊急處理，並請當地漁民、居民投入油污清除工作，期盼在最短時間內，完成油污清除工作，且將持續協助後續環境監控工作，希望能盡快把美麗的海洋生態環境還給民眾。