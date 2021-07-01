加拿大原民寄宿學校遺址　再發現近200座無名塚

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有些墳墓僅有0.9公尺到1.2公尺深，據信是庫特內原住民部落成員遺骸，其中包括下庫特內原住民族和鄰近的原住民社區。
從1912年至1970年代初期，天主教會代表聯邦政府經營這所寄宿學校。
就在5月，卑詩省坎路普斯印第安寄宿學校（Kamloops Indian Residential School）舊址發現215具學童遺骸，上週在薩克其萬省的瑪麗瓦爾（Marieval）一所學校又發現751座無名塚。
加國總理杜魯道（Justin Trudeau）在記者會表示，這些「駭人發現」已迫使加拿大人「省思原住民所持續面對的歷史性不公」。
杜魯道呼籲所有人參與和解，同時譴責在全國各地對教堂的蓄意破壞和縱火。
他說：「破壞各地的宗教場所是不可接受的，這必須停止。我們一定得共同糾正過去的錯誤。每個人都有要扮演的角色。」
在要求教宗為寄宿學校施虐原住民道歉的呼聲越來越高之際，今天凌晨發生兩座教堂失火。
警方表示，這兩起祝融分別發生在亞伯達省（Alberta）艾德蒙頓（Edmonton）北部一座教堂，另一座教堂鄰近諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）哈利法克斯（Halifax），案件正朝可能縱火偵辦。
加上這兩座教堂，加拿大近期已有8座教堂遭破壞或可疑火災毀損，大多位在原住民社區，還有許多教堂遭蓄意破壞，包括被噴上紅漆。
在1990年代以前，約15萬名印第安、梅蒂（Metis）與伊努特（Inuit）族年輕人被迫就讀寄宿學校。不少學生在校內遭校長和老師虐待、性侵，還剝奪原住民文化和語言。
根據調查委員會得出的結論，加拿大涉及「文化滅絕」，超過4000名孩童因疾病和疏忽照顧而死亡。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1100701